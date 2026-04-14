Este martes, 14 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,62 euros, cifra que refleja una variación del 0,94% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 3.52% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -52.74%, indicando que, a lo largo del año, su rentabilidad ha sido considerablemente desfavorable. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y los desafíos que enfrenta Ripple en su trayectoria. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 29.83%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.