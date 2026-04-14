La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 14 de abril de 2026 en España es de 88.759,69 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,06%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un aumento del 6.08%, lo que sugiere un repunte temporal en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -32.87%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 40.09%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.53%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.