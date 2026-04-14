Este martes, 14 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,62 euros, cifra que refleja una variación del 1,27% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.68% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación negativa del -53.62%, indicando una tendencia a la baja significativa en su valor a largo plazo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y los desafíos que enfrenta Litecoin en su rentabilidad. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 24.89%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.