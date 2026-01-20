La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 20 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 20 de enero

El clima en España se verá afectado por la borrasca Harry, que traerá cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular y Baleares. En regiones como Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón, se esperan lluvias persistentes y localmente fuertes, con acumulados que podrían superar los 180 litros en puntos de Gerona.

Por otro lado, el paso de frentes generará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas cercanas, mientras que el resto del Cantábrico y el tercio occidental peninsular también experimentarán nubosidad. En el oeste de Galicia, las lluvias podrían ser persistentes y se prevé nieve en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular e Ibérica oriental.

Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular y en el norte de Castilla y León, mientras que las mínimas aumentarán en la mitad sur y Baleares. Se registrarán heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte y el viento soplará fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y la fachada oriental peninsular.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con brumas y probabilidad de nieblas en la Sierra, donde se esperan cielos nubosos y una baja probabilidad de nevada débil. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas se mantendrán sin cambios, con heladas débiles y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles en los tercios occidental y oriental, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas ascenderán a -1 grado y las máximas se mantendrán en 19 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados del noroeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto y precipitaciones generalizadas, localmente fuertes, especialmente en la mitad oriental y los Pirineos. Las lluvias remitirán de norte a sur a partir del mediodía, con intervalos nubosos hacia el final del día. La cota de nieve estará entre 1100-1500 m, con acumulaciones significativas en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 13 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo occidental y vientos moderados del nordeste en la mitad oriental.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo cubierto y precipitaciones generalizadas, especialmente fuertes en la mitad oriental del Bajo Aragón. La cota de nieve oscilará entre 900-1200 m en el sistema Ibérico y 1100-1500 m en el resto, con acumulaciones significativas en el sureste. Las temperaturas mínimas ascenderán en el norte de Huesca, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o descenderán, con máximas de 11 grados y mínimas de -2 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y sistema Ibérico y el viento será del noroeste, flojo a moderado.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y posibilidad de brumas y nieblas en áreas montañosas. Se esperan lluvias y chubascos por la tarde, con una cota de nieve en ascenso. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 15 grados, con heladas en zonas altas y un ligero ascenso en las máximas. El viento será flojo del sur.

Cómo estará el clima en España este martes 20 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con lluvias y chubascos localmente fuertes, especialmente en Pitiusas y el norte de Mallorca, persistiendo hasta la tarde. Temperaturas nocturnas en ascenso, con mínimas de 8 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte del norte en Pitiusas y moderado a fuerte del este y nordeste en el resto, con rachas que pueden superar los 70 km/h y alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

En Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, habrá intervalos nubosos con posibilidad de precipitación débil, especialmente en medianías de Gran Canaria. El resto disfrutará de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 21 grados, con un ligero descenso en las mínimas. Se espera un viento moderado del nordeste, que cambiará a norte, con intervalos fuertes en zonas altas y rachas muy fuertes en las islas centrales y La Gomera, sobre todo en cumbres durante la primera mitad del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes en el norte y litorales del sur de Valencia; temperaturas entre 4 y 16 grados, con viento moderado del norte.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el noroeste, donde se espera un aumento de la cota de nieve por encima de 1100-1300 metros por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre -6 grados de mínima y 11 grados de máxima, con heladas débiles y moderadas en algunas zonas y viento variable que tenderá a ser del suroeste, aumentando a moderado.

El clima se presentará poco nuboso o despejado en la mayor parte de la región, con cielos nubosos en el extremo oriental y posibilidad de precipitación débil en forma de nieve a partir de 1000 metros en el norte y 1300 metros en el sur. Habrá brumas y probabilidad de niebla engelante por la mañana en las sierras del norte y el extremo suroccidental. Las temperaturas mínimas ascenderán en Cuenca y Albacete, mientras que las máximas variarán ligeramente, alcanzando hasta 13 grados, con heladas débiles generalizadas, excepto en algunas áreas. El viento será flojo del noroeste, moderado en el cuadrante sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos por la mañana, nubosos por la tarde con posibilidad de lluvias débiles; temperaturas entre 10 y 15 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, el clima en Melilla se presentará con cielos poco nubosos, temperaturas entre 13 y 16 grados y vientos de poniente fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso por la mañana con brumas y nieblas ocasionales, temperaturas mínimas de 0°C y máximas de 15°C y viento moderado en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con brumas y nieblas en montañas, precipitaciones débiles en el Pirineo, temperaturas entre 1 y 9 grados y heladas débiles en zonas altas.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de débil precipitación, con temperaturas entre 1 y 12 grados y heladas débiles en la sierra.