El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 18 de noviembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 18 de noviembre

El clima en España se presentará estable en la mayor parte de la Península, con cielos poco nubosos o despejados en el sur y nordeste. En el resto, se espera abundante nubosidad baja por la mañana, que tenderá a despejarse a lo largo del día. Sin embargo, el extremo norte experimentará cielos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en el Cantábrico y norte de Galicia debido a un flujo húmedo del norte.En Baleares y Melilla, se anticipa inestabilidad con cielos cubiertos y chubascos, que podrían ser localmente fuertes y afectar también al Estrecho y litorales de Cataluña y del sureste. En Canarias, se prevén cielos nubosos con posibles precipitaciones ocasionales en las zonas montañosas, mientras que en el resto de las islas la probabilidad de lluvia es baja.Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte, Melilla y Baleares, mientras que aumentarán en el cuadrante suroeste. Las mínimas se mantendrán estables en Canarias y descenderán en el resto, con heladas débiles en montañas del norte y sureste. Los vientos serán moderados en los archipiélagos y litorales, con intervalos fuertes de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid se presentará con intervalos de nubes bajas en la Sierra, temperaturas mínimas en descenso y vientos flojos del norte.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en descenso y máximas estables en el este, pero en ascenso en otras áreas. Vientos flojos del norte durante el día.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos en el litoral central y chubascos por la mañana, mientras que en el resto de la región habrá nubes bajas que se despejarán al mediodía. Las temperaturas descenderán, con mínimas de 0 grados y máximas de 17 grados y se esperan heladas débiles en el Pirineo. Habrá viento moderado a fuerte del norte en el Ampurdán y Tarragona, que se suavizará al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque se podrán observar algunas nubes bajas por la mañana en el Pirineo y el sistema Ibérico. Las temperaturas descenderán notablemente, alcanzando un máximo de 13 grados y una mínima de -1 grado, con heladas en el Pirineo y débiles en áreas cercanas. En la depresión del Ebro, se espera un viento moderado a fuerte del noroeste, mientras que en otras zonas el viento será flojo a moderado, disminuyendo al final del día.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en zonas altas. Se esperan chubascos en el centro y litoral, con temperaturas entre 15 y 3 grados y heladas débiles en las montañas. El viento será flojo, predominando del este y cambiando a norte por la noche.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará marcado por intervalos nubosos y chubascos localmente fuertes hasta la tarde. Las temperaturas descenderán, alcanzando las mínimas al final del día. Habrá viento flojo a moderado del norte, con intervalos fuertes en Menorca, girando a este por la tarde en las Pitiusas.

Nuboso en el norte de las islas, con probables lluvias débiles. En el resto de zonas, intervalos nubosos, tendiendo a nuboso con alguna lluvia ocasional en el interior del sur de las islas montañosas. Temperaturas entre 15 y 25 grados, sin cambios o en ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del norte en Lanzarote y Fuerteventura y del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sudeste y noroeste en el resto de islas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, se esperan intervalos nubosos y chubascos en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana, con temperaturas entre 4 y 20 grados y viento moderado a fuerte en el norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se caracterizará por intervalos de nubes bajas que disminuirán a lo largo del día, con probabilidad de brumas o bancos de niebla, temperaturas en descenso que alcanzarán un máximo de 14 grados y un mínimo de -3 grados y heladas débiles en zonas de montaña y puntos de la meseta, acompañado de un viento del noreste y norte, flojo o moderado, más intenso en el este y en áreas montañosas.

El clima se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en algunas zonas. Las temperaturas mínimas descenderán, especialmente en el nordeste, donde se podrían registrar heladas débiles en áreas montañosas. La máxima alcanzará los 16 grados y la mínima será de -5 grados, con vientos flojos del norte.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 14 y 20 grados y vientos flojos a moderados de poniente. Por otro lado, cielos muy nubosos con chubascos fuertes por la mañana, temperaturas entre 14 y 19 grados y vientos flojos a moderados del noroeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con posibilidad de lluvias débiles en el litoral, temperaturas entre 4 y 13 grados y viento flojo variable. Por otro lado,

El clima en Navarra estará nuboso en el norte, con brumas y nieblas matinales en Pirineos, temperaturas máximas de 9°C y mínimas de -2°C y viento flojo a moderado del norte.

En La Rioja, se prevén intervalos de nubes bajas, con temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 11 grados y un mínimo de 4 grados, además de heladas débiles en la Ibérica y viento del noroeste y norte, flojo o moderado.