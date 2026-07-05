En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 5 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,3 euros, cifra que refleja una variación del 0,21% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es mayor que cero.

Esto sugiere que ambos activos han experimentado un incremento progresivo en su valor durante ese período.

En la última semana, Ripple registró un avance del 9.43%, mostrando un impulso alcista de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -57.82%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para posiciones de mayor plazo. Este contraste refleja alta volatilidad: el repunte reciente mejora el panorama inmediato, pero no compensa la fuerte depreciación anual, por lo que el balance de rentabilidad a 12 meses sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 32.60%, es menor que la volatilidad anual del 55.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.