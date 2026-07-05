En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 5 de julio de 2026 en España es de 71.680,59 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,34%.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva (1 > 0), mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable (1 = 0).

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 7.17%, señal de un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumuló una variación del -46.17%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa y evidencia su alta volatilidad. En conjunto, los datos indican que, aunque hay mejoras recientes, la evolución anual sigue siendo desfavorable para una estrategia de mantenimiento a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, que es del 26.43%, es menor que la volatilidad anual del 35.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.