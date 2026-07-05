En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este domingo, 5 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 51,81 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,26% en comparación con el día pasado.

La evolución del precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esta tendencia sugiere un crecimiento sostenido en su valor en comparación con días anteriores.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que hay un aumento en la demanda o confianza en Litecoin y el euro, lo que podría indicar un entorno económico favorable.

En la última semana, Litecoin subió 8.32%, reflejando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización cayó -55.44%, evidenciando un desempeño débil y una rentabilidad negativa para posiciones mantenidas a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 28.94%, que es menor que la volatilidad anual del 52.27%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.