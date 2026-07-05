En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este domingo, 5 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 2.027,46 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,05% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que la confianza en ambos activos está aumentando.

En la última semana, Ethereum subió 13.09%, mostrando un rebote de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización retrocede -58.09%, lo que se traduce en una rentabilidad anual acumulada negativa. El repunte reciente mitiga parcialmente las pérdidas, pero no revierte la tendencia bajista de largo plazo, evidenciando una elevada volatilidad donde las ganancias de corto plazo conviven con un deterioro significativo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 38.93%, es menor que la volatilidad anual del 55.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.