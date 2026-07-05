En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 5 de julio de 2026 en España es de 271,83 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 3,82%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash en relación con el euro ha sido positiva en los últimos días consecutivos. Esto indica que su valor ha estado en aumento.

El crecimiento sostenido sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación del mercado de criptomonedas.

Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana avanzó 19.3%, indicando un impulso alcista de corto plazo, pero en el último año acumula un -58.18%, lo que implica una rentabilidad negativa a largo plazo y elevada volatilidad. En consecuencia, el rebote reciente beneficia a quienes entraron hace poco, mientras que los inversores que compraron hace un año seguirían registrando pérdidas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 35.13%, es menor que la volatilidad anual del 55.80%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.