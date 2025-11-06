El tiempo en España durante este jueves, 6 de noviembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 6 de noviembre

El clima en España estará marcado por la inestabilidad debido al paso de frentes y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte. Se prevén cielos nubosos o cubiertos, con apertura de claros por la tarde en la vertiente atlántica y el sur de Baleares. Las precipitaciones serán más frecuentes en Galicia, el Cantábrico y el noreste peninsular, mientras que en el extremo suroeste serán menos probables.En el noreste peninsular y Baleares, se esperan chubascos y tormentas fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes, especialmente en Tarragona, Barcelona y el sur de Lleida. La nieve hará su aparición en el Pirineo a partir de los 1600-2000 metros. En Canarias, los cielos estarán nubosos con precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve.Las temperaturas descenderán notablemente en la Península y Canarias, con heladas débiles en zonas montañosas del norte y sureste. Los vientos serán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el este de Alborán y litorales gallegos y cantábricos. En Canarias, se espera un alisio moderado.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielos nubosos en Madrid, con chubascos dispersos y temperaturas entre 5 y 15 grados; se espera que el clima mejore por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con chubascos en el noreste de Andalucía durante la madrugada, temperaturas en descenso (máxima de 24 grados y mínima de 7 grados) y vientos flojos a moderados del oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso o cubierto, chubascos fuertes y posibles tormentas y granizo. Las temperaturas mínimas descenderán a 7 grados en Pirineos, mientras que en el resto habrá un ligero ascenso. Las máximas alcanzarán los 22 grados, con un notable descenso en Pirineos. Se prevén heladas débiles en el Pirineo occidental y vientos flojos a moderados que cambiarán de dirección durante la mañana.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso al inicio del día, con chubascos localmente fuertes en el tercio norte, acompañados de tormentas y granizo. En el resto de la región, se esperan chubascos débiles a moderados. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando los 4 grados, mientras que las máximas serán de 20 grados, con un descenso notable en el sistema Ibérico. Habrá heladas débiles en el Pirineo y vientos moderados del este en la mitad norte, cambiando a oeste a lo largo del día.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y claros en las horas centrales, con brumas y nieblas dispersas. Habrá lluvias que cesarán al final del día, con temperaturas en descenso entre 19 y 9 grados. Se esperan heladas débiles en las cumbres y vientos flojos a moderados, con rachas fuertes en zonas expuestas.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta y granizo, que disminuirán por la tarde. Habrá bancos de niebla matinal en Mallorca. Las temperaturas nocturnas ascenderán, mientras que las diurnas descenderán, alcanzando una máxima de 23 grados y una mínima de 14 grados al final del día. El viento será moderado del sureste, girando a oeste y suroeste con intervalos de fuerte.

Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con nubosidad de evolución en el sur y oeste de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones ocasionales. Temperaturas en ligero a moderado descenso, con máximas de 25 grados y mínimas de 17 grados. Viento moderado del nordeste y brisas en costas oeste y sur.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso por la mañana, con precipitaciones fuertes en el norte de Castellón; temperaturas entre 7 y 24 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de brumas o nieblas matinales en cotas altas, con precipitaciones débiles o moderadas en zonas de montaña, que irán remitiendo al final del día; la cota de nieve estará por encima de 1600 a 1800 metros, con temperaturas en ligero descenso, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de 1 grado y no se descartan heladas débiles en montaña, mientras que el viento del oeste y suroeste será flojo a moderado, con posibilidad de rachas fuertes que disminuirán al final del día.

El clima se presentará con cielos nubosos y claros por la noche, brumas y niebla en zonas altas durante la madrugada. Se esperan lluvias y chubascos dispersos, especialmente en el cuadrante noreste, con tormentas aisladas. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de 0. El viento será flojo a moderado, con rachas fuertes en cumbres al final de la madrugada.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con chubascos en la madrugada, temperaturas entre 17 y 22 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos muy nubosos con chubascos por la mañana, temperaturas entre 18 y 22 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso al principio, aumentando a nuboso con brumas y nieblas en zonas altas; se esperan precipitaciones débiles por la tarde y temperaturas en descenso, con máximas de 20 y mínimas de 6 grados. Vientos flojos a moderados, con rachas fuertes en el litoral. Por otro lado, cielos nubosos con claros, brumas matinales y precipitaciones posibles, incluyendo nieve en el Pirineo; temperaturas entre 5 y 15 grados.

El clima en La Rioja estará nuboso con probabilidad de brumas matinales y alguna precipitación débil, con temperaturas entre 8 y 19 grados.