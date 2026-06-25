El tiempo en España durante este jueves, 25 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 25 de junio

El clima en España experimentará un cambio significativo con la llegada de una masa de aire atlántica más fría. Predominarán cielos despejados en gran parte del país, aunque el noroeste registrará nubosidad y chubascos localmente fuertes, especialmente en el Cantábrico y el alto Ebro.

Las temperaturas descenderán en la Península, con máximas que aún superarán los 34-36 grados en áreas específicas. Se espera la aparición de brumas matinales en el Cantábrico y Galicia, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos en el norte y cielos despejados en el sur.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

En Madrid, poco nuboso con calima y nubes de evolución por la tarde; máximas en notable descenso y viento flojo del SE rolando a moderado del SO por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por intervalos de cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles, especialmente en la madrugada y el centro. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 35 grados, con un notable descenso en el interior. Se esperan vientos flojos y un poniente moderado en el litoral mediterráneo occidental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se moverá entre cielo despejado por la mañana y nubes de evolución diurna en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas mínimas rondarán los 18 grados y las máximas alcanzarán los 39 grados, con vientos moderados del sur en el Ampurdán y flojos en otras áreas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón, se espera un clima con cielo despejado por la mañana que dará paso a intervalos de nubes por la tarde. Hay probabilidad de chubascos débiles en Cinco Villas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente a 18 grados en Zaragoza, mientras que las máximas alcanzarán los 39 grados, aunque en general presentarán un descenso ligero. El viento será flojo en Pirineos y moderado en el sistema Ibérico, del sur y sureste durante el día.

En Asturias, se espera un clima variable con intervalos nubosos en las horas centrales del día y chubascos por la tarde, especialmente en la mitad occidental, donde podrían ser fuertes. Las temperaturas descenderán, oscilando entre 28 y 16 grados y el viento será flojo en el interior y moderado en el litoral al inicio del día.

Cómo estará el clima en España este sábado 21 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios (mínima de 18 °C y máxima de 34 °C) y viento flojo del este con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte a primeras y últimas horas y posible lluvia débil de madrugada en islas montañosas. Temperaturas sin cambios y viento del norte flojo a moderado.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso (máxima 36 grados y mínima 17) y viento flojo y variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sur y este al mediodía, localmente moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y probabilidades de chubascos con tormenta, especialmente en el norte y mitad este, donde podrían ser localmente fuertes, incluso con granizo y rachas muy fuertes de viento; las precipitaciones serán más frecuentes en la primera mitad del día y primeras horas de la tarde, mientras que en el oeste persistirá la posibilidad de lluvias. Las temperaturas descenderán, siendo la máxima de 35 grados y la mínima de 13 grados, con un viento del suroeste moderado y con intervalos de fuerte.

El clima estará poco nuboso con aumento de nubes por la tarde y cielos turbios por calima. Es posible algún chubasco disperso en la mitad occidental, acompañado de tormentas aisladas por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 14 grados y las máximas, que llegarán a 35 grados, también disminuirán, especialmente en la mitad oeste. Habrá un viento flojo de sur y suroeste, moderando por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos, con temperaturas en ligero descenso (máx. 26 °C, mín. 20 °C) y vientos moderados de poniente, ocasionalmente fuertes por la tarde.

Melilla tendrá intervalos nubosos con polvo en suspensión, chubascos y tormentas de madrugada, ligero descenso de temperaturas y vientos de poniente moderados, fuertes por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será poco nuboso al inicio, luego nuboso con chubascos y tormentas fuertes en Bizkaia y Cuenca del Nervión, con descenso de temperaturas que oscilarán entre 17 y 38 grados.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos fuertes por la tarde, temperaturas que oscilarán entre 19 y 37 grados y viento moderado con rachas fuertes.