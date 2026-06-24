Oficial | El Gobierno cancela las fragatas F126 y apuesta por nuevos buques MEKO por 1000 millones de euros cada uno.

El Gobierno de Alemania decidió cancelar el proyecto de seis fragatas F126 después de evaluar los retrasos acumulados y el incremento de los costes previstos para el programa naval. La medida fue defendida por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, quien aseguró que la continuidad del proyecto ya no era viable.

Durante una comparecencia ante la prensa, Pistorius justificó la decisión y afirmó: “Prefiero un final duro a una situación de incertidumbre prolongada; no nos lo podemos permitir, ni económicamente ni en términos de tiempo”.

La cancelación marca un cambio importante en los planes de modernización de la Armada alemana. El proyecto F126 había sido concebido como una de las principales inversiones navales del país para la próxima década.

Oficial | El Gobierno cancela las fragatas F126 y apuesta por nuevos buques MEKO por 1000 millones de euros cada uno. (foto: archivo).

Por qué Alemania canceló el proyecto de las fragatas F126

El Ministerio de Defensa explicó que la empresa Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), contratista principal del programa, “no logró cumplir los plazos ni los límites presupuestarios acordados”.

Según el contrato original, el primer buque debía entregarse con capacidad operativa inicial a mediados de 2028. Además, la Armada alemana esperaba contar con las seis fragatas de la clase 126 para el año 2033.

Sin embargo, tras recibir información sobre “retrasos significativos y de la imposibilidad de construir los buques dentro del plazo y presupuesto acordados”, el Gobierno decidió revisar el futuro del programa y evaluar alternativas para evitar mayores demoras.

El coste del programa F126 superaba los 18.000 millones de euros

El proyecto, iniciado en 2020, tenía un coste estimado de unos 10.000 millones de euros. No obstante, las cifras crecieron de forma considerable durante las negociaciones para intentar mantener viva la iniciativa.

El Ministerio de Defensa estudió transferir el contrato principal a Naval Vessels Lürssen (NVL), empresa adquirida por Rheinmetall en marzo. Sin embargo, concluyó que la continuidad del programa habría generado costes “adicionales considerables”.

Para el nuevo contrato con NVL se negoció un importe aproximado de 15.200 millones de euros. A ello se sumaban los trabajos ya realizados bajo el contrato anterior y diversos servicios complementarios. Como consecuencia, “las necesidades totales de financiación del programa F126 hubieran superado los 18.000 millones de euros”.

Alemania apuesta por ocho fragatas MEKO para reforzar la Armada

Tras cancelar las fragatas F126, el Gobierno alemán planea adquirir ocho fragatas MEKO de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), enfocadas principalmente en la guerra antisubmarina.

Pistorius explicó que “ya se han previsto fondos para ello en el presupuesto, al menos para (la adquisición de cuatro)”. Además, destacó que el Ejecutivo aseguró capacidad de producción para las ocho unidades mediante un contrato preliminar firmado a principios de año.

El ministro también aseguró que “podremos equipar a la Armada con las primeras fragatas antes incluso de que estuviera disponible la primera F126, es decir, a principios de 2029”. Según Defensa, la lucha antisubmarina constituye una capacidad estratégica dentro de la OTAN y representa una prioridad nacional para Alemania.

Oficial | El Gobierno cancela las fragatas F126 y apuesta por nuevos buques MEKO por 1000 millones de euros cada uno.

Qué impacto tuvo la cancelación en Rheinmetall

La decisión de no continuar el proyecto mediante un nuevo contrato con NVL tuvo efectos inmediatos en los mercados financieros.

Según la información oficial, tras conocerse la negativa a seguir adelante con el programa, “el precio de las acciones de Rheinmetall se desplomaron más de un 18 % en la Bolsa de Fráncfort”.

Mientras tanto, el nuevo plan naval prevé que las primeras cuatro fragatas MEKO A-200 tengan un coste cercano a los 1000 millones de euros por unidad. Esta alternativa se convierte ahora en la principal apuesta alemana para acelerar la modernización de su flota militar.