El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 9 de enero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 9 de enero

El clima en España se verá influenciado por el paso de un frente atlántico, lo que generará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en gran parte del territorio. Las lluvias serán más intensas en el norte y noroeste, especialmente en el Cantábrico y Pirineo occidental, donde se esperan tormentas ocasionales. En la fachada mediterránea, las precipitaciones serán poco probables, con tendencia a abrirse claros en el suroeste y zonas litorales.

La cota de nieve descenderá de 1200-1600 metros a 500-700 metros en la mitad norte, con acumulaciones significativas en las montañas del extremo norte. En Canarias, el clima será mayormente poco nuboso, aunque se prevé más nubosidad en el norte y este de La Palma, con posibles lluvias débiles. También se anticipan bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la meseta sur.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y zonas montañosas, mientras que aumentarán en el centro y mitad sur. Las mínimas también bajarán en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con ascensos en otras áreas. El viento será moderado de componente oeste en la Península y Baleares, con rachas fuertes en las islas y litorales y alisio moderado en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cubierto al principio con intervalos nubosos, brumas y bancos de niebla matinales, se esperan precipitaciones débiles en el tercio norte; temperaturas entre 3 y 12 grados, con heladas débiles en cumbres y viento fuerte en zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones débiles en Andalucía, especialmente en la vertiente atlántica y sierras Béticas. Temperaturas en ascenso, con máximas de 20 grados y mínimas de 1 grado y heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, especialmente en el Pirineo, donde se esperan precipitaciones y un descenso de la cota de nieve. Las temperaturas oscilarán entre -2 grados y 17 grados, con heladas en el Pirineo y un leve ascenso de las mínimas en el litoral de Barcelona. Habrá viento del oeste con rachas fuertes en la mitad occidental.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso, especialmente en el Pirineo, donde se esperan precipitaciones y una notable bajada de la cota de nieve. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 14 grados, con heladas en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento soplará del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con probables brumas y bancos de niebla en la Cordillera. Se esperan lluvias y chubascos, con posibilidad de tormentas ocasionales en el litoral por la mañana. La cota de nieve descenderá a 900-1000 metros y las temperaturas oscilarán entre 5 y 13 grados, con heladas débiles en las cumbres. El viento será flojo a moderado en el interior y fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes en algunas zonas.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos, predominando un cielo poco nuboso durante las horas centrales del día. A partir de la tarde-noche, se podrían registrar algunas precipitaciones débiles y aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 17 grados de máxima, con un ligero ascenso en las nocturnas. El viento será de componente oeste, moderado a fuerte, con rachas que alcanzarán los 60 a 70 km/h y hasta 90 a 100 km/h en cumbres y cabos.

En las islas orientales y Tenerife, cielos poco nubosos con intervalos en el norte y este. Probable calima ligera en la provincia oriental. En el resto, poco nuboso, excepto en La Palma, donde se prevén precipitaciones débiles. Temperaturas entre 11 y 21 grados, con heladas débiles en cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Viento moderado de componente este, con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será de intervalos nubosos, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ascenso en Valencia, además de viento del oeste con rachas muy fuertes en el interior.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles, especialmente en las zonas de montaña del norte y este, con una cota de nieve que descenderá a 1100 metros, llegando a 900 metros en el noreste. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a 12 grados. Se esperan heladas débiles en las montañas y un viento moderado del suroeste y oeste, con rachas fuertes en el tercio oriental y en las cotas altas.

El clima se presentará con cielos nubosos al inicio, disminuyendo la nubosidad durante el día, aunque persistente en las montañas del este. Habrá brumas y nieblas matinales, especialmente en el sistema Ibérico y se esperan precipitaciones débiles en zonas montañosas. La cota de nieve descenderá de 1800 a 1000-1200 metros. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán, alcanzando 13 grados en la región y -1 grados como mínima. Se prevén heladas débiles en cotas altas del nordeste y viento flojo a moderado, con rachas fuertes en Albacete y zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con precipitaciones débiles, temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos moderados del oeste, más intensos por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con temperaturas entre 12 y 17 grados y vientos moderados a fuertes del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con apertura de claros en la mitad sur, lluvias y chubascos en el litoral, temperaturas entre 3 y 13 grados y viento moderado a fuerte en la costa. Por otro lado, nuboso en Navarra, con lluvias y chubascos, temperaturas entre 0 y 6 grados y heladas débiles en el Pirineo.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en la sierra y Rioja Alta, con temperaturas entre 3 y 12 grados y viento moderado del oeste y suroeste.