La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 7 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 7 de enero

El clima en España estará marcado por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, un frente atlántico provocará cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y Cantábrico desde primeras horas, extendiéndose a gran parte del territorio, excepto en la vertiente mediterránea. Se esperan precipitaciones débiles en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos.

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento general, salvo en los valles del suroeste y extremo nordeste, donde serán más altas en cotas elevadas. Las mínimas descenderán en Baleares, litorales del sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste, con pocos cambios en el resto. Se prevén heladas moderadas en Mallorca y gran parte del interior peninsular, siendo localmente fuertes en valles altos de la mitad este y Pirineos.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, inicialmente del norte en las islas. Se espera que sea moderado en litorales y el tercio este peninsular, con rachas fuertes en litorales del Cantábrico, bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán, Baleares y Alborán. En Canarias, se prevé un alisio fuerte con rachas muy fuertes.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Nuboso en Madrid, con lluvias débiles en la Sierra y temperaturas entre -7 y 8 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos nubosos en la vertiente atlántica con precipitaciones débiles, mientras que el resto de la comunidad tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre -3 grados de mínima y 16 grados de máxima, con heladas débiles en el interior y vientos moderados de componente oeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Se espera una nevada significativa en el Valle de Arán, con la cota de nieve entre 1200-1400 m. Las temperaturas oscilarán entre -7 grados de mínima y 12 grados de máxima, con heladas débiles en el litoral y moderadas en el interior. Habrá viento moderado con rachas muy fuertes en el sur de Tarragona y el norte del Ampurdán.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos nubosos y precipitaciones en Cinco Villas y el Pirineo, especialmente en las zonas occidentales. La cota de nieve ascenderá hasta los 1000-1200 m en los Pirineos y 800-1000 m en el sistema Ibérico, con un espesor significativo en el norte de Cinco Villas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -8 grados y las máximas alcanzarán los 9 grados, con heladas generalizadas y viento moderado del oeste que se intensificará en el Pirineo por la tarde.

El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en la Cordillera. Se esperan precipitaciones débiles que disminuirán en la tarde, con una cota de nieve en ascenso. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 13 grados, con heladas débiles en la Cordillera y vientos flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil, especialmente en Menorca y el norte de Mallorca. La cota de nieve estará a 500 m, subiendo a 1200 m durante el día. Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas se mantendrán estables o ligeramente en ascenso, con máximas de 13 grados y mínimas de -2 grados. Habrá heladas débiles en Mallorca y viento moderado del norte y noroeste, con intervalos fuertes en Menorca hasta la mañana y calmas en Mallorca durante la madrugada, girando a oeste a partir del mediodía.

Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas entre 11 y 21 grados, con heladas débiles en zonas altas de La Palma y Tenerife. Viento del noreste moderado, con rachas muy fuertes en cumbres de La Gomera y Gran Canaria.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas mínimas de -4 grados y máximas de 14 grados, heladas locales y viento moderado del noroeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones que podrían ser en forma de nieve en el noroeste, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el este y el Sistema Central. La cota de nieve ascenderá a 1000 o 1200 metros, con temperaturas mínimas alrededor de -6 grados y máximas en aumento hasta 9 grados, además de heladas débiles a moderadas, que pueden ser fuertes en zonas altas y un viento variable que tenderá a ser flojo con intervalos moderados desde el oeste.

El clima estará nuboso por la mañana en el nordeste y poco nuboso en el resto, con tendencia a nuboso por la tarde. Se esperan brumas y bancos de niebla en Ciudad Real y partes de Cuenca y Guadalajara, así como posibles precipitaciones débiles de nieve en las montañas del nordeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas ascenderán ligeramente, alcanzando 9 grados. Habrá heladas débiles y moderadas, con viento flojo a moderado del oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

El clima en Madrid se presentará con intervalos de cielos nubosos, temperaturas mínimas de 8 grados y máximas en ascenso hasta 14 grados, con vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 10 y 15 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso con brumas y nieblas en zonas altas, precipitaciones débiles y moderadas y temperaturas que oscilarán entre -1 y 12 grados, con heladas débiles en el interior y vientos moderados en el litoral.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas entre -1 y 9 grados y heladas débiles generalizadas.