El pronóstico oficial anticipó una jornada marcada por fuertes precipitaciones y actividad eléctrica en varias regiones debido al avance de una onda tropical.

Ya es oficial | La Línea 1 del Metro recibió 17 trenes y empezará a operar su recorrido completo a partir de este día: todos los pasajeros llegarán hasta Avenida Caracas

El lunes 7 de septiembre estará marcado por condiciones de inestabilidad en diferentes regiones de Colombia. El pronóstico oficial de Meteored anticipó lluvias fuertes en numerosos departamentos, mientras que otros sectores tendrán precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo.

Las condiciones están relacionadas con el avance de la onda tropical número 45, que durante el primer día de la semana favorece un incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica principalmente sobre el norte y occidente del territorio nacional.

Lluvias fuertes este lunes 7 de septiembre: qué zonas afectará

Para el lunes, el pronóstico oficial advierte sobre lluvias fuertes en una extensa lista de departamentos y regiones del país. Además, se prevén vientos de hasta 70 km/h en diferentes zonas.

Las precipitaciones de mayor intensidad están previstas en La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

A este escenario se suma la posibilidad de actividad eléctrica. El organismo anticipó precipitaciones acompañadas de este fenómeno en Bolívar, Sucre, Antioquia y Chocó.

De esta manera, el pronóstico oficial respalda un lunes con fuertes lluvias y tormentas en distintos puntos de Colombia, aunque no todos los departamentos tendrán las mismas condiciones ni intensidad.

Onda tropical 45: por qué aumentarán las lluvias

El cambio en las condiciones meteorológicas está asociado al desplazamiento de la onda tropical número 45 sobre el territorio colombiano.

Según informó el Meteored, este sistema favorecerá durante el primer día de la semana el incremento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica sobre sectores del norte y occidente del país.

También anticipa temperaturas máximas elevadas en amplios sectores del norte y centro del Caribe, así como en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía y en el valle del río Magdalena. En contraste, podrían registrarse descensos de temperatura en Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

¿Dónde habrá lluvias menos intensas y dónde estará seco?

El panorama será diferente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el Meteored pronostica para el domingo lluvias de intensidad variada.

En cambio, para el resto del país el comunicado prevé predominio de tiempo seco durante la jornada del 7 de septiembre.