La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 20 de noviembre

El clima en España se verá afectado por la entrada de una masa de aire de origen ártico, lo que provocará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en diversas regiones. Se esperan lluvias en el archipiélago balear, la mayor parte del tercio norte peninsular y en los sistemas Central e Ibérico, con posibilidad de tormentas y granizo ocasional.En el resto del país, el cielo estará nuboso, con algunas probabilidades de chubascos ocasionales, mientras que el suroeste se mantendrá poco nuboso. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el Cantábrico, donde se prevén acumulados significativos, así como en el norte de Baleares y el nordeste de Cataluña, con nieve en las zonas montañosas del tercio norte.Las temperaturas descenderán en general, con heladas débiles en el interior peninsular y moderadas en las montañas del norte. El viento soplará de manera moderada en el Estrecho y Alborán y del norte y noroeste en el resto, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Fuente: narrativas-es

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Poco nuboso en Madrid, con temperaturas entre 0 y 11 grados y posibilidad de brumas y precipitaciones débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos o despejados, con posibles bancos de niebla en el interior occidental y nubosidad en el extremo oriental, donde podrían ocurrir lluvias débiles. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 21 grados y un mínimo de 1 grado, con heladas en el interior oriental y vientos flojos a moderados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en la cara norte del Pirineo e intervalos nubosos en el litoral y prelitoral centrales. Se esperan nevadas en la cara norte del Pirineo durante la madrugada, que cesarán por la mañana y podrían repetirse por la tarde. Habrá probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales en el litoral y prelitoral de Barcelona y sur de Girona. Las temperaturas oscilarán entre -1 grados de mínima y 15 grados de máxima, con heladas moderadas en el Pirineo. El viento será moderado del norte en cotas altas y del noroeste en el cuadrante suroccidental.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo, Cinco Villas y sistema Ibérico, mientras que el resto de la región estará poco nuboso, aumentando la nubosidad por la tarde. Se esperan nevadas en el Pirineo durante la madrugada, que cesarán durante el día y precipitaciones por la tarde en varias zonas. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado en el Pirineo, con heladas y las máximas alcanzarán 11 grados. Habrá viento moderado del noroeste en cotas altas y rachas muy fuertes en el Pirineo.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas persistentes, especialmente en la Cordillera. Se esperan precipitaciones durante todo el día y la cota de nieve descenderá hasta los 700 metros por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 3 grados, con heladas débiles en la Cordillera y viento flojo en el interior.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará marcado por intervalos nubosos que aumentarán a cubierto, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes por la tarde-noche, acompañadas de tormenta y granizo pequeño. La cota de nieve descenderá a unos 1000 m por la noche. Las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas al final del día. Habrá viento entre flojo y moderado del norte, con intervalos de fuerte.

Abundante nubosidad alta sobre el archipiélago. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto de islas, intervalos de nubes bajas y medias, más compactos en vertientes norte y sur, con probables lluvias débiles en forma de nieve por encima de los 2400 m. Temperaturas entre 14 y 25 grados, con ligero descenso. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado en la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con intervalos nubosos por la mañana en el tercio norte y poco nuboso en el resto, con temperaturas mínimas de 2 grados y máximas de 20 grados y viento moderado del noroeste en el norte.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en el extremo norte, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos o poco nuboso, con posibilidad de alguna lluvia aislada. La cota de nieve descenderá de 1100 a 600 metros y se podrían formar bancos de niebla en cotas altas. Las temperaturas oscilarán entre -2 grados como mínima y 12 grados como máxima, con heladas débiles en zonas montañosas y viento del noroeste y norte, flojo o moderado.

El clima se presentará con intervalos nubosos y probables brumas, además de algún banco de niebla matinal aislado. Se esperan precipitaciones débiles en los Sistemas Central e Ibérico y zonas cercanas, con una cota de nieve en descenso hasta los 700-800 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en Guadalajara, mientras que en el resto habrá un ligero descenso. Las máximas alcanzarán los 13 grados y las mínimas descenderán hasta -3 grados, con heladas débiles en el nordeste. El viento será flojo, variando a norte y noroeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles por la mañana, con temperaturas entre 15 y 19 grados y vientos flojos a moderados del oeste. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, con temperaturas entre 14 y 20 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo cubierto con brumas y nieblas, precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve bajando a 600 m, temperaturas entre 1 y 12 grados y heladas débiles en el interior. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas, precipitaciones débiles en el norte y temperaturas que oscilarán entre -2 y 6 grados.

El clima en La Rioja será nuboso con brumas matinales, precipitaciones débiles en la Rioja Alta, temperaturas entre 3 y 10 grados y heladas débiles en cotas altas.