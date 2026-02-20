La NASA ha completado con éxito las pruebas de la misión Artemis II que orbitará la Luna con cuatro astronautas a bordo. Tras este paso clave, los tripulantes comenzarán hoy un periodo de cuarentena con el objetivo de despegar antes de catorce días. Aunque la fecha oficial aún no se ha fijado, la misión Artemis II podría despegar antes del próximo 6 de marzo. La anterior prueba tuvo que detenerse el pasado 3 de febrero tras detectarse varios fallos, entre ellos una fuga de combustible. Ahora, la Nasa confirmó que logró completar todos los exámenes previstos. Durante el ensayo general, la cuenta regresiva del lanzamiento se detuvo cuando ya se había cargado el combustible. Un equipo acudió para comprobar el cierre de las escotillas de la nave espacial Orion, en la que viajarán los cuatro astronautas de la misión Artemis II. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen tienen previsto iniciar hoy una cuarentena. El objetivo es limitar su exposición a posibles enfermedades antes del lanzamiento de la misión Artemis II. El periodo de resguardo está programado durante catorce días. Por ese motivo, el despegue debería realizarse antes del próximo 6 de marzo, aunque aún no se ha fijado la fecha oficial. La misión Artemis II marcará así el regreso tripulado a la órbita lunar. La nave espacial Orion que alojará a los cuatro astronautas será propulsada al espacio por el ‘Sistema de Lanzamiento Espacial’ (SLS, el cohete más potente construido hasta ahora por la Nasa). La misión Artemis II deberá dar varias vueltas a la Tierra antes de emprender un viaje de cuatro días hasta la Luna. Después, la nave sobrevolará el satélite y regresará en una misión que se prolongará durante diez días. Durante ese tiempo, los astronautas tomarán en varias ocasiones el control manual de la nave para realizar varias comprobaciones y demostraciones. Las pruebas para el lanzamiento de la misión Artemis II se han realizado en el Centro Espacial Kennedy que la Nasa tiene en Florida. Han sido seguidas por los cuatro tripulantes desde el Centro de Control de Lanzamiento, ha informado la Nasa. Durante la prueba, los equipos supervisaron de cerca las operaciones de abastecimiento de hidrógeno líquido. En ensayos anteriores, estas tareas resultaron muy complejas. Esta vez comprobaron que las concentraciones de hidrógeno se mantuvieron por debajo de los límites permitidos. La agencia explicó que esto ocurrió “lo que dio confianza a los ingenieros en los nuevos sellos instalados en la interfaz que dirige el combustible al cohete”. Con este resultado, la misión Artemis II superó uno de los puntos más delicados del proceso. Sí se registraron algunos problemas. Al inicio de las operaciones de abastecimiento de combustible, los equipos experimentaron una pérdida de comunicaciones terrestres en el Centro de Control de Lanzamiento. Los operadores recurrieron temporalmente a métodos de comunicación de respaldo para mantener la seguridad. Los ingenieros lograron aislar el equipo que causó el problema. En los próximos días, los técnicos utilizarán grúas para instalar plataformas de acceso temporales en el lanzador móvil. Estas permitirán acceder a los segmentos superiores de los propulsores de cohetes sólidos del ‘SLS’. Artemis II es la segunda misión del Programa Artemis tras el vuelo no tripulado que se realizó en 2022. La misión Artemis II precede a las siguientes misiones, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar. El objetivo es comenzar el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural de la Tierra y la construcción de la estación orbital Gateway. Esta estación servirá para “conectar” y coordinar las misiones entre la Tierra y la Luna. La Agencia ha explicado que las plataformas se desarrollaron a partir de las lecciones aprendidas durante la misión Artemis I. Además, permiten a la NASA completar las pruebas completas del sistema de seguridad desde la plataforma de lanzamiento, sin necesidad de regresar al Edificio de Ensamblaje de Vehículos. Tras el éxito del ensayo general que ha realizado la Nasa durante los últimos dos días, varios de los expertos responsables de la misión Artemis II comparecerán hoy en rueda de prensa. Informarán sobre los detalles de los ensayos y avanzarán los siguientes pasos del programa.