Un héroe anónimo que cambió el curso de la historia. Su legado alimenta a miles de millones, pero su nombre permanece en el olvido. (Imagen real con agregados hechos con IA)

A mediados del siglo XX, las predicciones eran apocalípticas. Cientos de millones de personas morirían de hambre en la década de 1970, según advirtieron los expertos de la época. La producción de alimentos no daba abasto para una población mundial que crecía sin control. Todo parecía indicar que la hambruna global era inevitable.

Sin embargo, la catástrofe no ocurrió. Detrás de ese milagro estadístico se esconde el trabajo de un solo hombre: Norman Borlaug. Este agrónomo estadounidense, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1970, es responsable de haber salvado más de 1000 millones de vidas. A pesar de ello, su nombre es hoy un gran desconocido para la mayoría.

El padre de la Revolución Verde que evitó una catástrofe global

Norman Borlaug nació en 1914 en una granja de Iowa, Estados Unidos. Tras doctorarse en la Universidad de Minnesota, en 1944 aceptó un desafío mayúsculo: viajar a México para combatir la roya del tallo, un hongo que devastaba los cultivos de trigo. La misión, encargada por la Fundación Rockefeller, parecía casi imposible.

Borlaug se instaló en una estación experimental abandonada, sin electricidad ni agua corriente. Allí, durante años, cruzó diferentes variedades de trigo. Su objetivo era crear una cepa que fuera resistente a las enfermedades, de tallo corto y que produjera el doble o el triple de grano que las variedades tradicionales. En 1956, su éxito fue rotundo: México pasó de importar el 60% de su trigo a ser completamente autosuficiente.

¿Quién está detrás de la abundancia de trigo en el mundo? La respuesta es un nombre que el tiempo ha borrado.

¿Quién fue el hombre que salvó a mil millones de personas?

El trabajo de Borlaug no se detuvo en México. En la década de 1960, la amenaza de hambruna se cernía sobre la India y Pakistán. El científico llevó sus semillas de trigo enano a esos países, provocando un aumento espectacular de la producción. Los campos que antes apenas daban para sobrevivir, comenzaron a producir cosechas récord.

Este conjunto de innovaciones agrícolas se conoció como la Revolución Verde. El impacto fue tan inmenso que en 1970, el Comité Nobel le concedió el Premio Nobel de la Paz, siendo el único investigador agrícola en recibir este galardón. En su discurso de aceptación, Borlaug insistió en que el alimento es el derecho moral de todo ser humano.

¿Cómo es posible que un héroe de la humanidad esté tan olvidado?

A pesar de su gesta, el legado de Norman Borlaug ha quedado relegado al olvido. Su historia es un recordatorio de la fragilidad de la memoria histórica. El propio Borlaug siempre huyó del protagonismo, insistiendo en que su trabajo era el resultado de un esfuerzo de equipo. Prefería centrarse en los resultados que en la fama.

Además, con el tiempo, la Revolución Verde también ha generado debates. Algunos críticos señalan su dependencia de fertilizantes y su impacto en la biodiversidad. Sin embargo, las cifras son tozudas. El Programa Mundial de Alimentos lo reconoce como el hombre que salvó más vidas en la historia de la humanidad. Que su nombre no esté en las portadas de los periódicos no borra el hecho de que, gracias a él, mil millones de personas tienen hoy un plato de comida sobre la mesa.