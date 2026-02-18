La lista negra de la UE volvió a situar a Panamá en el centro del debate fiscal internacional. Bruselas incluyó este martes a Vietnam y a las islas Turcos y Caicos en su repertorio de jurisdicciones que no cooperan en materia tributaria y decidió mantener a Panamá a la espera de que subsane deficiencias en exenciones e intercambio de información fiscal. Según informó el Consejo de la UE, la actualización fue aprobada por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete. La decisión mantiene activa la lista negra de la UE, que funciona desde 2017 y se revisa cada seis meses. Tras la modificación, en la lista negra de la UE figuran diez territorios: La lista negra de la UE incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares del bloque en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas. Figurar en la lista negra de la UE no conlleva sanciones económicas directas. Sin embargo, sí implica la prohibición de que fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y la aplicación de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes. Además, los Estados miembros pueden imponer penalizaciones adicionales a nivel nacional. En esta revisión, la UE decidió incluir a Vietnam, país con el que tiene un acuerdo de libre comercio desde 2020, después de que la OCDE revelara que no cumple con los estándares necesarios en materia de intercambio de información fiscal bajo solicitud. Por su parte, las islas Turcos y Caicos regresan a la lista negra de la UE debido a preocupaciones sobre la aplicación de los requisitos de sustancia económica, que prueban que las empresas tienen actividad real en la jurisdicción. La permanencia de Panamá en la lista negra de la UE provocó una reacción inmediata del presidente José Raúl Mulino. “Mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”, escribió el mandatario en su cuenta de X. En otro mensaje, Mulino aclaró: “Italia, Grecia y España no tienen a Panamá en ninguna lista; por ende, no hay problema y reconocemos mucho ese apoyo”. Panamá prepara licitaciones clave como un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto en las cercanías del Canal de Panamá. El tren que unirá la Ciudad de Panamá con David contempla una vía de unos 400 kilómetros por un montante estimado en al menos 4000 millones de dólares. Empresas de España y Francia han mostrado interés en este proyecto ferroviario. De hecho, en agosto de 2025 los gobiernos de Panamá y Francia firmaron una declaración de intención para el desarrollo de la vía férrea. Asimismo, compañías de Países Bajos y Francia también han expresado interés en la construcción de dos nuevos puertos, con un coste de 2600 millones de dólares. Antes de la actualización oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) panameño señaló en un comunicado: “El Gobierno Nacional confía en que los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones”. El Ejecutivo indicó además que “toma nota del anuncio” de la UE “sobre la actualización de su lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, en la cual Panamá, tal como se anticipaba, continua listada”. Según el Gobierno, Panamá “mantiene un diálogo continuo tanto con los actores nacionales como con las autoridades europeas, y sigue fortaleciendo su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional”. En los últimos años, el país ha impulsado reformas y procesos como la eliminación de casi 300.000 “personas jurídicas suspendidas” del registro mercantil. Además, Panamá ha salido de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador, y en 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Mulino, que ha criticado de forma reiterada la permanencia en la lista negra de la UE, afirmó meses atrás: “Panamá está cooperando en lo que puede cooperar y no es verdad que somos un país para estar estigmatizados de la manera que lo han hecho (...) Haremos lo que tengamos que hacer para poder dignificar nuestro nombre y limpiar nuestra imagen aquí, en Europa y donde corresponda”. El presidente también reconoció que “sabía que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre”. En paralelo a la lista negra de la UE, los ministros actualizaron la conocida como lista gris, que incluye países que todavía no cumplen los estándares tributarios pero se han comprometido a realizar cambios. Antigua y Barbuda y Seychelles salen de la lista gris tras recibir una calificación positiva en sus sistemas de intercambio de información bajo solicitud. Brunei mantiene un plazo adicional de seis meses para reformar su régimen de exenciones a los ingresos de fuentes extranjeras. La UE monitoriza regularmente a casi un centenar de jurisdicciones para garantizar que cumplen con sus estándares de cooperación tributaria. La próxima actualización de la lista negra de la UE tendrá lugar en octubre, una revisión que Panamá espera que marque un punto de inflexión en su relación con Bruselas.