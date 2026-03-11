Recientemente, el Gobierno ha comunicado su intención de intensificar los controles a nivel nacional. A través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se llevarán a cabo inspecciones vehículo por vehículo para identificar aquellos que circulen sin la ITV vigente. Superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España representa un proceso que trasciende un simple trámite administrativo. Es un control obligatorio, bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo, que establece si un vehículo está en condiciones de circular con seguridad por las carreteras. El propósito es evidente. Disminuir los accidentes de tráfico y asegurar que todos los automóviles cumplan con los requisitos de seguridad establecidos. Desde el primer día de caducidad, el vehículo queda fuera de la legalidad. Además, la pegatina de la ITV debe estar visible en el parabrisas. De lo contrario, la Guardia Civil puede detener al conductor e iniciar una sanción. El propio organismo de seguridad vial advirtió que “eludir la ITV es considerado un delito”. El principal cambio que trae esta medida es la tolerancia cero hacia quienes circulan con la ITV vencida. La DGT aclaró que no importa si el conductor ya tiene turno reservado: “No se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento”. Para los conductores, esto implica organizar con antelación la cita y asegurarse de no sobrepasar la fecha límite. Circular sin ITV válida supone un riesgo tanto legal como económico, además de comprometer la seguridad propia y de terceros. Las sanciones económicas por no cumplir con la ITV son severas. Circular con la ITV caducada implica una multa mínima de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir. En casos de retrasos superiores a un año, la cifra se eleva hasta los 500 euros. Más allá de la sanción directa, existen consecuencias indirectas. Si el conductor sufre un accidente y la ITV está vencida, el seguro puede negarse a cubrir los daños. Por ello, la DGT enfatiza la importancia de cumplir con este requisito. Estas multas se suman a un escenario donde, según datos oficiales, en 2022 circular con la ITV caducada o con resultado negativo fue una de las infracciones más habituales en España. La revisión técnica no se limita a la verificación de fechas y documentación. También examina el estado real del vehículo. Entre los elementos que generan más suspensos, el sistema de iluminación ocupa un lugar preponderante. Bombillas fundidas, luces desalineadas o sistemas que no operan adecuadamente son causas comunes de rechazo. De hecho, la DGT advirtió que el 35% de los fallecidos en un accidente de tráfico en España se producen en horas de baja visibilidad, entre las 20 y las 7 de la mañana. Por ello, se aconseja a los conductores revisar previamente todas las luces del coche: posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. Una verificación sencilla en el hogar puede evitar un suspenso innecesario y, sobre todo, prevenir siniestros. Mantener los faros limpios y sin grietas resulta fundamental para superar la inspección sin inconvenientes. Circular con la ITV caducada ya no tendrá excusas: no importará contar con cita previa ni alegar desconocimiento. Las revisiones serán coche por coche, con sanciones significativas y posibles inconvenientes con los seguros. La Inspección Técnica de Vehículos seguirá siendo un requisito obligatorio para todos los conductores en España. Con estas medidas, el Gobierno endurece la fiscalización y busca reducir al máximo los riesgos en carretera.