En España, al obtener el carnet de conducir, la Dirección General de Tráfico (DGT) requiere la superación de un examen teórico que es tan crucial como el práctico, dado que proporciona los conocimientos esenciales para afrontar las primeras experiencias al volante. Este examen exige un conocimiento profundo del Código de Circulación y de las normas fundamentales de conducción. No obstante, una vez que se ha aprobado la prueba, muchos conductores tienden a olvidar ciertas prohibiciones que se encuentran en el Manual del Permiso tipo B, incluyendo gestos o señales que no deben ser dirigidos a los peatones. La Autoescuela Mikel utiliza sus redes sociales para compartir diversas prácticas, así como consejos sobre manejo y técnicas educativas dirigidas a sus seguidores. Estas recomendaciones son impartidas a los alumnos de la institución durante sus clases para obtener el carnet de conducir. En uno de sus vídeos publicados en TikTok, el director de la autoescuela, conocido como Mikel, recordó a los usuarios que está prohibido hacer señales a los peatones desde el vehículo para que crucen en un paso peatonal. De acuerdo a lo que explica el instructor, la opción más segura es detener el vehículo por completo y permitir que los peatones decidan si desean cruzar o no. Esta sugerencia se fundamenta en el hecho de que podría desencadenar un accidente. “Imagínate que les haces la seña para que crucen y, al mismo tiempo, llega otro coche en sentido contrario. Es posible que no les permitan pasar y que, lamentablemente, acaben atropellándoles“, advirtió el instructor. En la sección de Seguridad Vial, el manual teórico mencionado ofrece una serie de recomendaciones destinadas a prevenir atropellos. Entre estas, se destaca la advertencia de “no realizar señales con el brazo para que crucen, ya que existe un riesgo significativo de atropello por parte de otros conductores“. Asimismo, se aconseja moderar la velocidad al aproximarse a los pasos peatonales, autobuses detenidos o áreas escolares y recreativas. Para prevenir este riesgo, se recomienda a los conductores que el vehículo se detenga por completo, para que así sea la persona peatona quien decida si es seguro cruzar por el paso correspondiente o no. Adicionalmente, se aconseja prestar especial atención a quienes se encuentren conversando por medio de un teléfono móvil, ya que su distracción puede dar lugar a situaciones de riesgo inminente.