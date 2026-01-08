Ouigo lanza una promoción con pasajes por menos de 35 euros a destinos por toda España. Rutas, fechas y cómo aprovechar esta oportunidad.

Viajar en tren por España suele ser sinónimo de comparar precios y planear con antelación para encontrar tarifas económicas. Sin embargo, una nueva oferta de Ouigo ha acelerado esa decisión para muchos viajeros que buscan desplazarse por el país sin gastar demasiado, incluso en rutas de alta velocidad.

La compañía ha puesto a la venta una amplia promoción con billetes por debajo de los 35 euros en la mayoría de sus plazas disponibles para viajar entre enero y marzo de 2026, lo que ha encendido la competencia en el sector ferroviario español.

Ouigo ofrece miles de billetes por menos de 35 euros en rutas de alta velocidad a lo largo de toda España.

Una oferta extensa: 680.000 plazas a precios reducidos

Ouigo ha anunciado una iniciativa que pone a disposición de los viajeros 680.000 billetes por menos de 33 euros, lo que representa cerca del 80% de su capacidad total de plazas para los primeros meses del año.

Esta promoción cubre cualquiera de sus destinos dentro de España, desde grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hasta otras paradas relevantes en las líneas de alta velocidad.

La compañía se ha adelantado así a otra campaña similar recientemente anunciada por Renfe, que también ofrecerá billetes baratos, pero con condiciones y fechas diferentes.

Para Ouigo, la idea es clara: atraer a nuevos viajeros y fidelizar a quienes ya utilizan sus trenes, ofreciendo precios que muchos usuarios considerarán casi irresistibles para planificar escapadas, visitas familiares o viajes profesionales sin gastar de más.

Los trenes de alta velocidad de Ouigo permiten recorrer distancias largas entre ciudades importantes con tarifas muy por debajo de lo que tradicionalmente se ha asociado al AVE de alta gama. Además, la estructura de precios “low cost” facilita que familias, grupos de amigos o viajeros frecuentes encuentren alternativas mucho más asequibles para moverse por el país.

Los detalles de la promoción: fechas, destinos y condiciones

La promoción está vigente para viajes planificados entre enero y marzo de 2026, con varias franjas de precio que van desde tarifas cercanas a los 9 euros hasta el umbral de 33 euros en la mayoría de plazas disponibles.

Aunque estos costes se han visto en otras campañas de Ouigo (especialmente en eventos llamados “Pink Days”), la actual oferta masiva significa que un gran volumen de billetes está accesible por debajo de los 35 euros.

Estos billetes pueden adquirirse directamente en la web oficial de Ouigo o en su app móvil, donde el sistema muestra automáticamente las tarifas disponibles según el destino y la fecha seleccionada.

La compra online suele ser la forma más económica, ya que también permite acceder a promociones exclusivas o elegir opciones adicionales como billetes con mayor flexibilidad.

Los destinos incluidos en esta oferta abarcan muchas de las rutas principales que conectan varias comunidades autónomas entre sí. Ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Sevilla o Málaga forman parte de la red de Ouigo en España y muchas de ellas estarán disponibles con precios reducidos en esta promoción, lo que favorece tanto al turismo interno como a los viajes por motivos laborales o personales.

La compañía ha creado así una oportunidad para que quienes evitan viajar en tren por el coste puedan reconsiderar esta opción como una alternativa rápida, cómoda y barata frente a otras como el autobús o incluso el avión en trayectos interurbanos.

Impacto en la competencia y en los usuarios

La estrategia de precios de Ouigo llega en un momento en el que el mercado ferroviario español vive una guerra de tarifas, con ofertas simultáneas de diferentes operadores. Renfe, por ejemplo, ha anunciado descuentos con billetes desde 15 euros para rutas de AVE, mientras que otras promociones incluso alcanzan precios aún más bajos en trenes de bajo coste.

Para muchos usuarios, esto significa más opciones y mayor accesibilidad económica al transporte de alta velocidad. Viajar por España en tren con tarifas por debajo de 35 euros convierte en real la posibilidad de planificar escapadas de fin de semana, visitar familiares en otras comunidades o explorar destinos culturales sin que el precio sea el principal obstáculo.

Además, la oferta de Ouigo puede tener efectos duraderos en el sector. Al atraer un volumen importante de viajeros con tarifas competitivas, la operadora fortalece su posición en el mercado y presiona a otros actores a ajustar sus estrategias para mantenerse relevantes y atractivos.

Este tipo de promociones también refuerzan la idea de que el tren puede ser una alternativa fiable y económica frente a otros medios de transporte en España, especialmente cuando se trata de conexiones entre grandes ciudades o destinos turísticos populares.

Cómo aprovechar al máximo esta oferta

Si estás pensando en aprovechar la oferta de Ouigo, lo más recomendable es planificar y comprar con anticipación, ya que los billetes más baratos suelen agotarse rápido, especialmente en rutas muy solicitadas o en fechas clave como fines de semana y periodos vacacionales.

Los billetes promocionales pueden adquirirse fácilmente desde la app oficial de Ouigo o su web. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Al planificar tu viaje, también es útil comparar precios entre varias fechas y horarios. Muchas veces, desplazarse un día antes o después puede representar una diferencia significativa en el precio final del billete.

Las promociones como esta no solo hacen más asequible viajar en tren, sino que invitan a redescubrir España de forma económica, eficiente y sostenible. Encontrar billetes de alta velocidad por menos de 35 euros abre oportunidades a explorar ciudades y regiones con facilidad, conectando puntos del país con tarifas que, hasta hace poco, eran impensables en el tren de alta velocidad.