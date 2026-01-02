Excelente noticia de RENFE para los mayores de 60: esta es la tarjeta que deben conseguir para tener descuentos y beneficios. (Imagen: archivo)

A finales de 2025, el Gobierno de España aprobó la prórroga de las bonificaciones al transporte público para todo el año 2026 mediante el Real Decreto-Ley 17/2025, de 23 de diciembre.

Estas ayudas, vigentes desde septiembre de 2022, se mantienen durante todo 2026. Los mayores de 60 años están de enhorabuena, pues pueden acceder a importantes descuentos al viajar con Renfe a través de la Tarjeta Dorada, un beneficio estructural independiente de las bonificaciones temporales al transporte.

Estas ayudas, que incluyen descuentos de hasta el 100% en ciertos servicios, benefician a millones de usuarios en toda España y suponen una inversión de 1371 millones de euros.

Además, se ha creado el “Abono Único”, una tarifa plana de 60 euros mensuales (30 euros para menores de 26 años) que permite viajar de forma ilimitada en Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales estatales.

El Gobierno ha aprobado el mantenimiento durante el primer semestre de 2025 de las ayudas al transporte público, por lo que RENFE mantendrá la gratuidad de los abonos para el 2025. (Imagen: archivo)

RENFE lanza descuentos de hasta el 40% para los mayores de 60

Desde el sitio web de RENFE indican que puedes asegurarte “un descuento en todos tus viajes en tren por solo 6 euros. Puedes adquirir tu Tarjeta Dorada, nominativa e intransferible, en las taquillas de las estaciones o en agencias de viaje”. También es posible renovarla online por 1 año (6 euros), 2 años (12 euros) o 3 años (15 euros, con un ahorro del 16%).

La Tarjeta Dorada de RENFE cuenta con diferentes descuentos según el tren que elija la persona, siendo del 25% o del 40%.

En su web, RENFE explica que en trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia y Larga Distancia el descuento es del 25% sobre cualquier precio disponible. Por su parte, en los trenes de Cercanías, el descuento alcanza el 40% todos los días de la semana.

En cuanto a los trenes Avant, el descuento que se aplica va en función del día que se coge el billete:

De lunes a viernes: 25% de descuento sobre el precio de la tarifa General/Base

Sábados y domingos: 40% de descuento sobre el precio de la tarifa General/Base

Importante para Cercanías: para aplicar el descuento del 40% en Cercanías es necesario tener también la tarjeta TSC Renfe&Tú personalizada (costo: 2 euros), que permite asociar la Tarjeta Dorada al sistema de Cercanías.

“Los billetes adquiridos con tu Tarjeta Dorada admiten cambios y anulaciones siempre que tu billete lo permita y puede estar sujeto a gastos”, señala RENFE.

Condiciones de aplicación:

Para AVE, Alvia, Euromed e Intercity, los descuentos se aplicarán sobre el precio dinámico vigente en el momento de la compra para la opción de precio elegida.

Para el resto de los servicios, sobre el precio a tarifa General/Base.

El descuento no será acumulable a otros, excepto el derivado de ser titular de Familia Numerosa, y en aquellos otros que específicamente así lo indiquen en sus condiciones.

Cómo conseguir la Tarjeta Dorada de RENFE

La Tarjeta Dorada de RENFE es personal e intransferible, pensada para personas mayores de 60 años, y ofrece descuentos según las condiciones establecidas. Siempre debe presentarse junto con el DNI y el billete correspondiente el día del viaje.

Puedes obtener la Tarjeta Dorada en las taquillas de las estaciones, en agencias de viajes y a través de algunas entidades financieras colaboradoras (BBVA, Santander, CaixaBank, entre otras). También puedes renovarla en la web de RENFE, siempre que no haya sido emitida por una entidad bancaria, desde 90 días antes de su fecha de caducidad.

La renovación web se puede pagar con tarjeta de crédito, débito o Bizum. Una vez completado el proceso, recibirás la Tarjeta Dorada para su descarga en soporte PDF o en Passbook, así como la confirmación de dicha renovación por email.