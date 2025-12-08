SANTIAGO DEL TEIDE (TENERIFE) (ESPAÑA), 08/12/2025.- Imagen del cartel en el que se alerta de la peligrosidad del baño en la piscina natural Isla Cangrejo, en Los Gigantes, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, en la que han fallecido cuatro personas y una se encuentra desaparecida. EFE/Miguel Barreto

El Gobierno de Canarias informó: “este lunes se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias”. El 112 advirtió sobre “olas de hasta cuatro metros durante la pleamar, alrededor de las 15:30 horas”.

La actualización se realizó a las 12:00 y afecta al litoral norte de Gran Canaria, así como a las costas del norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

La prealerta continúa vigente desde el viernes. La previsión indica “mar de fondo y oleaje de mar combinada 2,5 a 4 metros” durante toda la jornada. Las autoridades insisten: “No te acerques a zonas donde rompan las olas y haz caso a las autoridades”. También señalan: “no bajes la guardia”.

GRAFCAN7832. SANTIAGO DEL TEIDE (TENERIFE) (ESPAÑA), 08/12/2025.-Vista de la piscina natural de Los Gigantes, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, en la que ayer, debido a un golpe de mar, fallecieron cuatro personas y una se encuentra desaparecida. EFE/Miguel Barreto Fuente: EFE Miguel Barreto

Emergencias difundió más advertencias. “Evita las zonas donde puedas quedarte aislado durante la pleamar, evita muelles y espigones aunque el oleaje se calme de repente”, comunicaron en redes oficiales. Las autoridades recomiendan especial prudencia ante el aumento del riesgo en zonas expuestas al Atlántico.

Cuatro fallecidos y un desaparecido por el golpe de mar en Tenerife

El domingo marcó una tragedia en Santiago del Teide. Una ola golpeó la piscina natural de Isla Cangrejo pasadas las 16:00. Tres personas murieron en el lugar y una mujer hospitalizada falleció horas después, convirtiéndose en la cuarta víctima. Desde Emergencias confirmaron que “se sigue buscando a una persona desaparecida”.

Fuentes municipales señalaron que dos de las víctimas son turistas rumanos y una mujer eslovaca, aunque aclaran que “esa información aún no es oficial”. Otra persona resultó herida con “contusiones moderadas” y fue atendida en el Hospiten Sur. Además, un número indeterminado de heridos leves recibió asistencia en la zona.

Todo ocurrió “aproximadamente una hora después de la pleamar”, según el 112. El suceso se produjo en un punto habitual de afluencia turística. La fuerza del mar sorprendió a quienes se encontraban en la piscina natural, una zona que ya había registrado episodios de oleaje intenso en otras ocasiones.

Amplio operativo de rescate y búsqueda en Los Gigantes

El Centro Coordinador de Emergencias 112 recibió la alerta a las 16:07. Se activó un amplio operativo. Participaron un helicóptero y una embarcación de Salvamento Marítimo, además de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). El Servicio de Urgencias Canario desplegó “al menos cinco ambulancias”.

Los equipos de playa trabajaron con motos de agua. Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Policía Local sumaron recursos a las tareas. El helicóptero de Salvamento Marítimo “rescató a una persona del agua y recuperó a un fallecido”. Las motos acuáticas “recuperaron a una mujer en parada cardiorrespiratoria”, estabilizada y trasladada en un helicóptero medicalizado.

Desde la tarde del domingo continúa la búsqueda del desaparecido. Hasta ahora, sin resultados. Las autoridades mantienen la vigilancia reforzada en toda la costa oeste de Tenerife ante el riesgo que acompaña a las condiciones marítimas.