Oficial y confirmado | El Gobierno anuncia que todos los empleados accederán a un extra salarial en mayo si trabajan en esta franja horaria

El plus de nocturnidad es uno de los derechos laborales más significativos para miles de trabajadores en España, especialmente en sectores como la hostelería, sanidad, seguridad y otros servicios esenciales.

Según el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, si realizas tu jornada entre las 22:00 y las 06:00 horas, tienes derecho a una compensación económica específica. Esta medida reconoce el esfuerzo adicional que supone trabajar de noche, con sus implicaciones para la salud y la conciliación familiar.

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Qué es el trabajo nocturno según la ley y qué horario considerar

La normativa laboral española es inequívoca. El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajo nocturno se define como aquel que se efectúa entre las 22:00 y las 6:00 horas. No se limita exclusivamente a turnos completos de noche: se considera trabajador nocturno a aquel que cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:

Realizar al menos tres horas de su jornada diaria dentro de esa franja horaria.

Tener previsto realizar al menos un tercio de su jornada anual en horario nocturno.

Incluso detalles que parecen ser menores son relevantes. Por ejemplo, si tu jornada concluye a las 22:30, esos treinta minutos ya son considerados como parte del horario nocturno y deben recibir una compensación, a menos que el salario ya contemple esta circunstancia de manera expresa.

Dicha regulación tiene como propósito salvaguardar a los empleados que proporcionan su servicio mientras la mayoría de la población descansa, asegurando que el trabajo nocturno no sea tratado como una jornada ordinaria.

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Cómo se determina el cálculo del plus de nocturnidad

A diferencia del salario base, el plus de nocturnidad no tiene un importe fijo a nivel nacional. Su cuantía se determina mediante la negociación colectiva, es decir, a través del convenio colectivo del sector o de la empresa. Generalmente, se calcula como un porcentaje adicional sobre el salario base o una cifra fija por cada hora nocturna laborada.

Es esencial consultar el convenio colectivo aplicable (por ejemplo, el de Hostelería en su provincia). En ciertas circunstancias, la compensación puede transformarse en descansos adicionales en lugar de un pago monetario, siempre que así se acuerde. La ley prioriza la retribución específica, no obstante, permite alternativas equivalentes.

Tres casos en los que no habrá extra salarial aunque trabajes de noche

A pesar de que el derecho es de carácter general, existen situaciones en las que la empresa no está obligada a abonar el plus de manera adicional: