La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta forma: las normas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

La ley de Bienestar Animal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) está en vigor desde septiembre de 2023 en España. Esta normativa establece una serie de prohibiciones y obligaciones que deberán cumplir los propietarios de mascotas domésticas para evitar posibles sanciones.

Entre estas disposiciones se incluye la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para perros, con el fin de cubrir los daños que pudieran causar a terceros, así como las regulaciones sobre su paseo y los collares que ya no estarán permitidos.

La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta forma: las normas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Shutterstock).

Cómo pasear a la mascota y evitar multas

La ley establece que queda terminantemente prohibido dejar animales sueltos o en condiciones que puedan ocasionar daños en espacios públicos o privados “a las personas, al ganado o al medio natural”.

La nueva normativa 7/2023, del 28 de marzo, estipula que los perros o gatos deberán ser conducidos siempre sujetos con correa durante sus paseos por espacios públicos, salvo en áreas específicamente designadas para ellos, como los parques caninos.

Con respecto a este aspecto, la Dirección General de Tránsito (DGT) impone sanciones que oscilan entre 90 euros y 300 euros para aquellos que transiten con mascotas sin collares.

La Ley de Bienestar Animal prohíbe pasear a las mascotas de esta forma: las normas obligatorias para no recibir sanciones. (Fuente: Pixabay).

Prohibiciones y sanciones legales

En el artículo 27 de la mencionada ley se establece que quedarán prohibidas las siguientes conductas en animales de compañía, silvestres o en cautividad:

Maltratarlos o agredirlos físicamente , así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos u ocasionar su muerte.

Usar métodos y herramientas invasivas que causen daños y sufrimientos a los animales, sin perjuicio de los tratamientos veterinarios realizados por profesionales.

Abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos , especialmente en el medio natural donde pueden ocasionar daños.

Someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las características y estado de salud de los animales.

Collares prohibidos para mascotas: riesgos y alternativas seguras

Los sistemas de sujeción que se permitirán son arneses o collares, siendo el primero el más aconsejable, dado que sujeta al animal por el pecho y previene posibles lesiones cervicales.

Respecto a la segunda opción, se presentan dos tipos de collares: el estándar, que no debe ejercer una presión excesiva sobre el perro y los eléctricos o de castigo. Este último dispositivo será prohibido por la ley de Bienestar Animal como medida contra el maltrato.

Asimismo, la ley estipula que no se podrá “utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad en un punto fijo, excepto por prescripción veterinaria, atendiendo a su bienestar".