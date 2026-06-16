Avanza la construcción del puente colgante más largo del mundo: el orgullo del país que unirá dos regiones estratégicas con 14.400 millones de euros

El proyecto del puente de Mesina, una de las infraestructuras más ambiciosas de Europa, vuelve a generar polémica. La obra busca unir Sicilia y Calabria mediante el que sería el puente colgante más largo del mundo, pero nuevos estudios científicos han reabierto el debate sobre su viabilidad.

La iniciativa acumula décadas de retrasos, cancelaciones y revisiones técnicas. Aunque el Gobierno italiano esperaba avanzar hacia el inicio de las obras tras aprobar nuevas medidas administrativas, recientes investigaciones han detectado una complejidad geológica superior a la prevista.

El hallazgo ha provocado nuevas críticas por parte de especialistas en geofísica y vulcanología, que reclaman más análisis antes de iniciar una construcción de semejante magnitud en una de las áreas sísmicas más activas del Mediterráneo.

Cómo será el puente de Mesina que conectará Sicilia y Calabria

El futuro puente de Mesina conectará la ciudad siciliana de Messina con Villa San Giovanni, en Calabria. El diseño prevé una longitud aproximada de 3,7 kilómetros y un vano suspendido de unos 3300 metros, una dimensión que le permitiría superar al puente 1915 Çanakkale de Turquía.

La infraestructura contará con seis carriles para vehículos y dos líneas ferroviarias. Además, las torres principales alcanzarán una altura cercana a los 339 metros, mientras que algunos documentos técnicos mencionan pilones de hasta 399 metros.

Avanza la construcción del puente colgante más largo del mundo: el orgullo del país que unirá dos regiones estratégicas con solo US$ 15.500 millones Imagen creada con ChatGPT

El objetivo principal es reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento entre Sicilia y la península italiana. Un trayecto que actualmente depende de ferris podría realizarse en apenas diez minutos.

El proyecto está valorado entre 13.500 y 14.400 millones de euros y forma parte de la estrategia del Gobierno italiano para reforzar las conexiones de transporte, impulsar el turismo y estimular la economía del sur del país.

Los científicos alertan sobre fallas activas y más de 2400 terremotos

La principal preocupación gira en torno a la complejidad geológica del Estrecho de Messina. Un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), el Consejo Nacional de Investigación (CNR) y varias universidades advierte que la región presenta una actividad tectónica especialmente intensa.

Según la investigación, la zona se encuentra en la intersección de las placas africana y euroasiática, un área donde se producen continuos movimientos y deformaciones de la corteza terrestre. A ello se suma el fenómeno de la subducción calabresa, que incrementa la inestabilidad geológica.

Los expertos analizaron más de 2400 terremotos registrados entre 1990 y 2019 y concluyeron que la actividad sísmica se concentra en distintos niveles de profundidad bajo el estrecho.

El propio Mario Tozzi, geólogo y principal investigador del CNR, afirmó que “el INGV ha publicado un nuevo estudio sobre la sismotectónica de la región del Estrecho de Messina, que demuestra que las cosas son más complejas de lo que se pensaba. Mucho más. Sistemas de fallas en interacción, complicaciones estructurales, tectónica activa, cinturones sismogénicos”.

El terremoto que marcó la historia del Estrecho de Messina

Las advertencias de los especialistas no son nuevas. El Estrecho de Messina fue escenario de uno de los mayores desastres naturales registrados en Europa.

El 28 de diciembre de 1908 un terremoto seguido de un tsunami provocó más de 75.000 muertes en la región. Desde entonces, la seguridad de cualquier gran infraestructura en esta zona ha sido objeto de debate permanente.

Los procesos tectónicos continúan activos y han sido responsables de la formación de fallas, cordilleras, depresiones marinas y movimientos sísmicos de gran intensidad durante millones de años.

Por este motivo, varios investigadores reclaman estudios complementarios antes de dar luz verde definitiva a la construcción del puente de Mesina.

Las críticas de los expertos al proyecto del puente de Mesina

Avanza la construcción del puente colgante más largo del mundo: el orgullo del país que unirá dos regiones estratégicas con solo US$ 15.500 millones Stretto di Messina

Mario Tozzi ha sido una de las voces más críticas con la iniciativa. El investigador considera necesario ampliar las investigaciones geológicas antes de iniciar los trabajos.

En una publicación reciente reclamó “realizar un análisis mesoestructural exhaustivo de miles de datos, revisar los modelos de deformación y aceptar la petición de profundización de los geólogos profesionales, de Carlo Doglioni, de Carlo Tansi y de todos aquellos que han señalado lagunas e imprecisiones”.

Además, recordó una declaración previa en la que cuestionaba la conveniencia de avanzar sin resolver todas las dudas técnicas : “No tiene mucho sentido construir un puente que una dos cementerios en caso de terremoto”.

El experto también sugirió destinar parte de los recursos previstos para la obra a reforzar la protección sísmica y reducir la vulnerabilidad de las zonas cercanas.