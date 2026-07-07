Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h.

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El segmento de las berlinas premium suma un nuevo referente con la llegada del primer Mercedes-Benz Clase C eléctrico, un modelo que apuesta por la movilidad de cero emisiones sin renunciar al lujo, el confort y la innovación tecnológica. Disponible desde 69.800 euros, este vehículo redefine la experiencia de conducción gracias a una autonomía de hasta 743 kilómetros, un diseño completamente renovado y un habitáculo digital de última generación.
Además de su estética moderna, el nuevo Clase C incorpora soluciones avanzadas de asistencia a la conducción, una plataforma de carga rápida de hasta 330 kW y un completo equipamiento pensado para ofrecer el máximo confort tanto al conductor como a los pasajeros. Todo ello se complementa con una velocidad máxima de 210 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos.
Motor eléctrico con hasta 743 kilómetros de autonomía
El nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico incorpora una mecánica de alto rendimiento que combina eficiencia y prestaciones deportivas. Entre sus principales especificaciones destacan:
- Potencia: 360 kW (489 CV).
- Autonomía eléctrica: hasta 743 kilómetros.
- Velocidad máxima: 210 km/h.
- Aceleración de 0 a 100 km/h: 4 segundos.
- Consumo combinado: 14,6 kWh/100 km.
- Emisiones de CO₂: 0 g/km.
En materia de recarga, el vehículo admite carga rápida en corriente continua de hasta 330 kW, permitiendo pasar del 10% al 80% de batería en apenas 22 minutos. También es compatible con carga en corriente alterna de hasta 22 kW y ofrece distintas soluciones para cargar tanto en el hogar como en estaciones públicas.
Diseño exterior e interior: lujo, iluminación y máximo confort
El nuevo Clase C eléctrico apuesta por una imagen sofisticada y una cabina completamente digital.
Diseño exterior
- Nuevo frontal iluminado con panel de contorno y estrella Mercedes-Benz iluminada.
- Techo panorámico SKY CONTROL con 162 estrellas iluminadas integradas y posibilidad de elegir entre modo transparente u opaco.
- Llantas AMG de aleación de 20 pulgadas optimizadas aerodinámicamente.
- Faros DIGITAL LIGHT de alta resolución.
- Faros LED High Performance.
- Iluminación exterior con proyección del logotipo de la marca.
Interior
- MBUX Superscreen o MBUX Hyperscreen con pantallas integradas en todo el salpicadero.
- Cuero napa negro y acabados ARTICO efecto Nappa con microfibra MICROCUT.
- Asientos deportivos con ajuste eléctrico y función memoria.
- Asientos climatizados delanteros y traseros.
- Función de masaje para los asientos delanteros.
- Iluminación ambiental con 64 colores y efectos dinámicos.
- Sistema ENERGIZING AIR CONTROL para controlar la calidad del aire.
- Techo panorámico con patrón luminoso integrado.
- Asientos traseros abatibles en proporción 40:20:40.
Tecnología, conectividad y sistemas de asistencia
El Clase C eléctrico incorpora una amplia dotación tecnológica enfocada en la conectividad, el entretenimiento y la seguridad.
Tecnología y conectividad
- Sistema MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas.
- MBUX Superscreen con pantallas de alta resolución.
- Integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.
- Sistema de sonido Burmester 4D con 19 altavoces y 750 W.
- Sistema Burmester 3D Surround con Dolby Atmos.
- Módulo de comunicación compatible con 5G.
- Carga inalámbrica para dispositivos móviles.
- Head-up Display con navegación aumentada.
- Radio digital.
- Cuatro puertos USB-C con carga rápida.
- Entretenimiento MBUX con acceso a aplicaciones mediante la In-Car App Store.
Seguridad y asistencia a la conducción
- Asistente de distancia DISTRONIC.
- Asistente de cambio de carril.
- Control de ángulo muerto.
- Función de mantenimiento de carril.
- Asistente de frenada con frenado automático de emergencia.
- Cámara de marcha atrás.
- Cámara de videograbación (dashcam).
- Ayuda automática al aparcamiento.
- Cámara de 360 grados.
- Reconocimiento de señales de tráfico.
- Advertencia de límite de velocidad.
- Función de parada de emergencia.
- Asistente de maniobra evasiva.
- Aviso de seguridad al salir.
- Control de presión de neumáticos.
- MB.DRIVE ASSIST para conducción semiautomatizada.
- MB.DRIVE PARKING ASSIST y PARKING ASSIST 360.
Con esta propuesta, Mercedes-Benz lleva el Clase C a una nueva etapa completamente eléctrica, apostando por una combinación de autonomía, prestaciones, lujo y tecnología que sitúa a esta berlina entre las referencias del segmento premium de vehículos eléctricos.