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El segmento de las berlinas premium suma un nuevo referente con la llegada del primer Mercedes-Benz Clase C eléctrico, un modelo que apuesta por la movilidad de cero emisiones sin renunciar al lujo, el confort y la innovación tecnológica. Disponible desde 69.800 euros, este vehículo redefine la experiencia de conducción gracias a una autonomía de hasta 743 kilómetros, un diseño completamente renovado y un habitáculo digital de última generación.

Además de su estética moderna, el nuevo Clase C incorpora soluciones avanzadas de asistencia a la conducción, una plataforma de carga rápida de hasta 330 kW y un completo equipamiento pensado para ofrecer el máximo confort tanto al conductor como a los pasajeros. Todo ello se complementa con una velocidad máxima de 210 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos.

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Motor eléctrico con hasta 743 kilómetros de autonomía

El nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico incorpora una mecánica de alto rendimiento que combina eficiencia y prestaciones deportivas. Entre sus principales especificaciones destacan:

  • Potencia: 360 kW (489 CV).
  • Autonomía eléctrica: hasta 743 kilómetros.
  • Velocidad máxima: 210 km/h.
  • Aceleración de 0 a 100 km/h: 4 segundos.
  • Consumo combinado: 14,6 kWh/100 km.
  • Emisiones de CO₂: 0 g/km.

En materia de recarga, el vehículo admite carga rápida en corriente continua de hasta 330 kW, permitiendo pasar del 10% al 80% de batería en apenas 22 minutos. También es compatible con carga en corriente alterna de hasta 22 kW y ofrece distintas soluciones para cargar tanto en el hogar como en estaciones públicas.

Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h.
Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h.Mercedes-Benz

Diseño exterior e interior: lujo, iluminación y máximo confort

El nuevo Clase C eléctrico apuesta por una imagen sofisticada y una cabina completamente digital.

Diseño exterior

  • Nuevo frontal iluminado con panel de contorno y estrella Mercedes-Benz iluminada.
  • Techo panorámico SKY CONTROL con 162 estrellas iluminadas integradas y posibilidad de elegir entre modo transparente u opaco.
  • Llantas AMG de aleación de 20 pulgadas optimizadas aerodinámicamente.
  • Faros DIGITAL LIGHT de alta resolución.
  • Faros LED High Performance.
  • Iluminación exterior con proyección del logotipo de la marca.

Interior

  • MBUX Superscreen o MBUX Hyperscreen con pantallas integradas en todo el salpicadero.
  • Cuero napa negro y acabados ARTICO efecto Nappa con microfibra MICROCUT.
  • Asientos deportivos con ajuste eléctrico y función memoria.
  • Asientos climatizados delanteros y traseros.
  • Función de masaje para los asientos delanteros.
  • Iluminación ambiental con 64 colores y efectos dinámicos.
  • Sistema ENERGIZING AIR CONTROL para controlar la calidad del aire.
  • Techo panorámico con patrón luminoso integrado.
  • Asientos traseros abatibles en proporción 40:20:40.
Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h.
Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h.Mercedes-Benz

Tecnología, conectividad y sistemas de asistencia

El Clase C eléctrico incorpora una amplia dotación tecnológica enfocada en la conectividad, el entretenimiento y la seguridad.

Tecnología y conectividad

  • Sistema MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas.
  • MBUX Superscreen con pantallas de alta resolución.
  • Integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.
  • Sistema de sonido Burmester 4D con 19 altavoces y 750 W.
  • Sistema Burmester 3D Surround con Dolby Atmos.
  • Módulo de comunicación compatible con 5G.
  • Carga inalámbrica para dispositivos móviles.
  • Head-up Display con navegación aumentada.
  • Radio digital.
  • Cuatro puertos USB-C con carga rápida.
  • Entretenimiento MBUX con acceso a aplicaciones mediante la In-Car App Store.

Seguridad y asistencia a la conducción

  • Asistente de distancia DISTRONIC.
  • Asistente de cambio de carril.
  • Control de ángulo muerto.
  • Función de mantenimiento de carril.
  • Asistente de frenada con frenado automático de emergencia.
  • Cámara de marcha atrás.
  • Cámara de videograbación (dashcam).
  • Ayuda automática al aparcamiento.
  • Cámara de 360 grados.
  • Reconocimiento de señales de tráfico.
  • Advertencia de límite de velocidad.
  • Función de parada de emergencia.
  • Asistente de maniobra evasiva.
  • Aviso de seguridad al salir.
  • Control de presión de neumáticos.
  • MB.DRIVE ASSIST para conducción semiautomatizada.
  • MB.DRIVE PARKING ASSIST y PARKING ASSIST 360.

Con esta propuesta, Mercedes-Benz lleva el Clase C a una nueva etapa completamente eléctrica, apostando por una combinación de autonomía, prestaciones, lujo y tecnología que sitúa a esta berlina entre las referencias del segmento premium de vehículos eléctricos.