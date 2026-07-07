Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h.

El segmento de las berlinas premium suma un nuevo referente con la llegada del primer Mercedes-Benz Clase C eléctrico, un modelo que apuesta por la movilidad de cero emisiones sin renunciar al lujo, el confort y la innovación tecnológica. Disponible desde 69.800 euros, este vehículo redefine la experiencia de conducción gracias a una autonomía de hasta 743 kilómetros, un diseño completamente renovado y un habitáculo digital de última generación.

Además de su estética moderna, el nuevo Clase C incorpora soluciones avanzadas de asistencia a la conducción, una plataforma de carga rápida de hasta 330 kW y un completo equipamiento pensado para ofrecer el máximo confort tanto al conductor como a los pasajeros. Todo ello se complementa con una velocidad máxima de 210 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos.

Motor eléctrico con hasta 743 kilómetros de autonomía

El nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico incorpora una mecánica de alto rendimiento que combina eficiencia y prestaciones deportivas. Entre sus principales especificaciones destacan:

Potencia: 360 kW (489 CV).

Autonomía eléctrica: hasta 743 kilómetros.

Velocidad máxima: 210 km/h.

Aceleración de 0 a 100 km/h: 4 segundos.

Consumo combinado: 14,6 kWh/100 km.

Emisiones de CO₂: 0 g/km.

En materia de recarga, el vehículo admite carga rápida en corriente continua de hasta 330 kW, permitiendo pasar del 10% al 80% de batería en apenas 22 minutos. También es compatible con carga en corriente alterna de hasta 22 kW y ofrece distintas soluciones para cargar tanto en el hogar como en estaciones públicas.

Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h. Mercedes-Benz

Diseño exterior e interior: lujo, iluminación y máximo confort

El nuevo Clase C eléctrico apuesta por una imagen sofisticada y una cabina completamente digital.

Diseño exterior

Nuevo frontal iluminado con panel de contorno y estrella Mercedes-Benz iluminada.

Techo panorámico SKY CONTROL con 162 estrellas iluminadas integradas y posibilidad de elegir entre modo transparente u opaco.

Llantas AMG de aleación de 20 pulgadas optimizadas aerodinámicamente.

Faros DIGITAL LIGHT de alta resolución.

Faros LED High Performance.

Iluminación exterior con proyección del logotipo de la marca.

Interior

MBUX Superscreen o MBUX Hyperscreen con pantallas integradas en todo el salpicadero.

Cuero napa negro y acabados ARTICO efecto Nappa con microfibra MICROCUT.

Asientos deportivos con ajuste eléctrico y función memoria.

Asientos climatizados delanteros y traseros.

Función de masaje para los asientos delanteros.

Iluminación ambiental con 64 colores y efectos dinámicos.

Sistema ENERGIZING AIR CONTROL para controlar la calidad del aire.

Techo panorámico con patrón luminoso integrado.

Asientos traseros abatibles en proporción 40:20:40.

Este nuevo modelo de Mercedes-Benz destaca por su diseño lujoso: el vehículo eléctrico cuenta con un techo panorámico y alcanza una velocidad de 210 km/h. Mercedes-Benz

Tecnología, conectividad y sistemas de asistencia

El Clase C eléctrico incorpora una amplia dotación tecnológica enfocada en la conectividad, el entretenimiento y la seguridad.

Tecnología y conectividad

Sistema MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas.

MBUX Superscreen con pantallas de alta resolución.

Integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto .

Sistema de sonido Burmester 4D con 19 altavoces y 750 W.

Sistema Burmester 3D Surround con Dolby Atmos.

Módulo de comunicación compatible con 5G .

Carga inalámbrica para dispositivos móviles.

Head-up Display con navegación aumentada.

Radio digital.

Cuatro puertos USB-C con carga rápida.

Entretenimiento MBUX con acceso a aplicaciones mediante la In-Car App Store.

Seguridad y asistencia a la conducción

Asistente de distancia DISTRONIC.

Asistente de cambio de carril.

Control de ángulo muerto.

Función de mantenimiento de carril.

Asistente de frenada con frenado automático de emergencia.

Cámara de marcha atrás.

Cámara de videograbación (dashcam).

Ayuda automática al aparcamiento.

Cámara de 360 grados.

Reconocimiento de señales de tráfico.

Advertencia de límite de velocidad.

Función de parada de emergencia.

Asistente de maniobra evasiva.

Aviso de seguridad al salir.

Control de presión de neumáticos.

MB.DRIVE ASSIST para conducción semiautomatizada.

MB.DRIVE PARKING ASSIST y PARKING ASSIST 360.

Con esta propuesta, Mercedes-Benz lleva el Clase C a una nueva etapa completamente eléctrica, apostando por una combinación de autonomía, prestaciones, lujo y tecnología que sitúa a esta berlina entre las referencias del segmento premium de vehículos eléctricos.