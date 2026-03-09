El cambio de hora en España ya tiene fecha confirmada para este 2026. Como ocurre cada primavera, el país adoptará el horario de verano con el objetivo de aprovechar mejor las horas de luz natural durante los meses más largos del año. El ajuste se realizará en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo. En ese momento, a las 2:00 de la madrugada pasarán a ser las 3:00, lo que implica que los ciudadanos dormirán una hora menos esa noche. El cambio de hora se aplicará exactamente durante la madrugada del 29 de marzo de 2026. A las 02:00 horas el reloj se adelantará una hora, por lo que el horario pasará directamente a marcar las 03:00. En el caso de las Islas Canarias, el ajuste se realizará una hora antes: a la 01:00 serán las 02:00. Este cambio se aplica de forma simultánea en todos los países de la Unión Europea que mantienen este sistema. Como consecuencia, ese domingo tendrá 23 horas en lugar de 24, ya que se elimina una hora del día al adelantar el reloj. Durante los últimos años se ha debatido en la Unión Europea la posibilidad de eliminar definitivamente el cambio de hora. En 2018, la Comisión Europea realizó una consulta pública en la que millones de ciudadanos participaron y una mayoría se mostró favorable a terminar con esta práctica. La propuesta planteaba que cada país eligiera si mantener de forma permanente el horario de invierno o el de verano. Sin embargo, la medida quedó en pausa debido a la complejidad de coordinar la decisión entre todos los Estados miembros. Por ahora, el calendario oficial sigue vigente. Tras el cambio de marzo, los relojes volverán a modificarse en octubre de 2026, cuando España regresará al horario de invierno al retrasar nuevamente el reloj una hora.