A partir del 1 de julio de 2025, los usuarios del transporte público en Madrid se enfrentarán a un ajuste en las tarifas. (Fuente: Shuttertock)

El Ayuntamiento de Madrid confirmó una nueva medida para facilitar los desplazamientos por la capital durante el inicio de septiembre. Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el servicio de Bicimad serán gratuitos durante dos jornadas para todos los usuarios.

La iniciativa tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre de 2026, en un contexto marcado por el regreso a las aulas y la recuperación de la actividad laboral. El objetivo consiste en fomentar el uso del transporte público ante las afecciones que todavía provocan las grandes obras de transformación que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuándo serán gratuitos los autobuses de Madrid?

La gratuidad se aplicará el lunes 7 y el martes 8 de septiembre en todos los autobuses de la EMT de Madrid. Durante esas dos jornadas, los usuarios podrán utilizar el servicio sin coste, una medida que el Ayuntamiento incorpora entre sus iniciativas para favorecer la movilidad sostenible.

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La decisión coincide con el inicio del curso escolar y laboral, una etapa en la que aumenta de forma considerable el número de desplazamientos por la capital. El Consistorio prevé que el regreso de la actividad habitual eleve el tráfico respecto de los niveles registrados durante agosto.

Por ese motivo, las autoridades municipales recomiendan optar por el transporte público mientras continúan los trabajos en diferentes vías. Aunque varias de las obras ya alcanzaron su fase final, todavía existen ocupaciones y restricciones puntuales que pueden afectar a la circulación durante los próximos meses.

¿También se podrá utilizar Bicimad gratis?

La medida también alcanzará al servicio de Bicimad. Durante los días 7 y 8 de septiembre, todos los desplazamientos de hasta 30 minutos tendrán coste cero para los usuarios.

La iniciativa se suma a los avances en algunas de las principales obras de Madrid. Entre ellas figuran el Paseo Verde del Suroeste en la A-5, el Parque Castellana, el Parque Ventas y la transformación del entorno de Alcalá y Cibeles. También concluyó la fase de máxima afección sobre la M-30 por las obras de rehabilitación del Puente de Vallecas.

El abono de transporte gratuito está disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la Comunidad de Madrid. Fuente: www.comunidad.madrid

Según el Ayuntamiento, estas actuaciones entran en su recta final y permitirán reducir de forma progresiva las restricciones que afectan a la movilidad. Aun así, hasta finales de año continuarán algunos trabajos y ocupaciones en distintos viales, por lo que el transporte público tendrá un papel relevante durante el regreso a la actividad habitual de la ciudad.