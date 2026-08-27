La DGT avisa a los conductores: estas son las peores horas para viajar por carretera este fin de semana (foto: ChatGPT)

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha en España el último dispositivo especial del verano ante el regreso de millones de personas a sus lugares de residencia. El operativo comenzará a las 15:00 del viernes 28 de agosto y finalizará a la medianoche del lunes 31 .

Durante estos días se esperan 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido, en los que coincidirán los movimientos de retorno desde las zonas turísticas con las salidas de quienes comiencen sus vacaciones en septiembre.

La DGT advierte de que las retenciones y los problemas de circulación no se producirán con la misma intensidad durante todo el fin de semana.

¿Cuáles son las peores horas para viajar este fin de semana?

El viernes 28 de agosto será especialmente complicado entre las 16:00 y las 22:00 horas. En esa franja se esperan intensidades elevadas tanto en las salidas de los grandes núcleos urbanos como en las principales carreteras que conducen hacia zonas turísticas de costa y descanso.

El sábado 29, los mayores problemas se concentrarán por la mañana. La DGT sitúa entre las 09:00 y las 13:00 horas la franja más conflictiva debido a los desplazamientos habituales de fin de semana hacia playas y segundas residencias.

El domingo 30 habrá dificultades en los accesos a zonas costeras durante la mañana, pero el periodo más complicado llegará entre las 16:00 y las 23:00 horas, cuando comenzará el retorno hacia las grandes ciudades de quienes terminan sus vacaciones de agosto.

Por último, el lunes 31 también habrá tráfico intenso durante buena parte del día. Los mayores problemas están previstos nuevamente entre las 16:00 y las 23:00 horas, aunque Tráfico espera que la circulación esté más repartida y no alcance picos tan elevados como en jornadas anteriores.

La DGT avisa a los conductores: estas son las peores horas para viajar por carretera este fin de semana (foto: ChatGPT) ChatGPT

¿Qué carreteras pueden registrar más retenciones?

El dispositivo afectará especialmente a los grandes ejes de comunicación entre las zonas de costa y los principales núcleos urbanos, ya que buena parte de los movimientos corresponderán al regreso generalizado después de las vacaciones de agosto.

También se espera una circulación elevada en las vías que conectan poblaciones del litoral y en los accesos a playas. A esto se sumará el tránsito en los principales pasos fronterizos por el retorno de vehículos extranjeros hacia otros países europeos.

La coincidencia con el Gran Premio de Aragón de MotoGP provocará además numerosos desplazamientos de turismos y, especialmente, motocicletas hacia el circuito, por lo que determinadas carreteras de acceso también pueden registrar mayor intensidad de tráfico.

Las recomendaciones de la DGT antes de salir a la carretera

Tráfico recomienda consultar el estado de las carreteras antes y durante el viaje para poder modificar el recorrido si existen accidentes, retenciones u otras incidencias. La información puede comprobarse a través de los canales oficiales de la DGT, los boletines de radio y televisión o el teléfono 011 .

El operativo contará con radares fijos y móviles, helicópteros, drones, cámaras y vehículos camuflados para vigilar el cumplimiento de las normas, incluido el uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil al volante.

La DGT también insiste en comenzar los desplazamientos bien descansado, evitar completamente el consumo de alcohol y drogas y respetar los límites de velocidad. Ante una retención, desaconseja intentar recuperar posteriormente el tiempo perdido mediante aceleraciones o adelantamientos imprudentes.