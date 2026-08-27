Es oficial | El Código Civil permite desheredar a un hijo por estas causas concretas (foto: ChatGPT).

En España, los hijos y descendientes son considerados herederos forzosos y, como regla general, tienen derecho a una parte de la herencia conocida como legítima. Sin embargo, el Código Civil contempla determinadas situaciones excepcionales en las que un padre o una madre puede desheredar a un hijo.

No basta con que exista una mala relación familiar o con que el progenitor simplemente decida excluirlo de la herencia. El artículo 848 establece que la desheredación solo puede producirse por alguna de las causas expresamente previstas por la ley, mientras que el artículo 849 exige que se haga mediante testamento y que se indique en él la causa concreta.

Además, si el hijo desheredado niega los hechos, corresponde a los herederos del testador demostrar que la causa alegada era cierta . Si no se expresa una causa válida o esta no puede probarse cuando sea discutida, la desheredación puede quedar sin efecto en la parte que perjudique a la legítima.

¿Por qué causas se puede desheredar a un hijo según el Código Civil?

El artículo 853 del Código Civil establece dos causas específicas para desheredar a hijos y descendientes. La primera es haber negado alimentos sin motivo legítimo al padre o ascendiente que realiza la desheredación.

La segunda es haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al progenitor . Por lo tanto, la ley exige situaciones de suficiente gravedad y no contempla como causa automática una simple discusión, el distanciamiento familiar o la ausencia de relación.

A estas causas se suman determinados supuestos de indignidad para suceder recogidos en el artículo 756 y a los que remite expresamente el propio artículo 853. Entre ellos aparecen ciertas conductas especialmente graves contra el causante o relacionadas con su testamento.

Atentar contra la vida o realizar una denuncia falsa: otras causas graves

El Código Civil también contempla conductas que pueden provocar la incapacidad para heredar por indignidad y que, en determinados supuestos, sirven como causas de desheredación.

Entre ellas se encuentra haber sido condenado por sentencia firme por determinados delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual cuando la víctima sea el causante o determinados familiares cercanos. También se contempla haber sido condenado por denuncia falsa después de acusar al causante de un delito para el que la ley prevea una pena grave.

La ley recoge asimismo haber obligado al testador mediante amenaza, fraude o violencia a hacer o modificar un testamento, así como impedirle por esos mismos medios otorgarlo o revocarlo, o suplantar, ocultar o alterar otro posterior.

Es oficial | El Código Civil permite desheredar a un hijo por estas causas concretas (ChatGPT) ChatGPT

¿Qué ocurre con la herencia después de desheredar a un hijo?

La desheredación debe constar en un testamento e identificar la causa legal en la que se fundamenta. Si el hijo afectado niega esa causa, serán los herederos quienes deban demostrar que realmente existió.

Además, el Código Civil contempla la posibilidad de que una reconciliación posterior modifique la situación. El artículo 856 establece que la reconciliación entre el ofensor y el ofendido elimina el derecho a desheredar y también deja sin efecto una desheredación que ya se hubiera realizado.