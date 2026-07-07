Comprar una casa en la costa cuesta el triple que hace cinco años: las ciudades más caras de España

El mercado inmobiliario en la costa española atraviesa uno de los mayores incrementos de precios de los últimos años. Según un informe de Fotocasa, el valor de la vivienda en venta se duplicó e incluso triplicó en algunos municipios desde 2021, hasta alcanzar cifras comparables con las de las zonas más exclusivas de Madrid, Barcelona o San Sebastián.

El aumento responde a la combinación de una oferta limitada, el interés de compradores internacionales y una demanda creciente tanto para vivienda habitual como para segunda residencia o inversión.

Comprar una casa en la costa cuesta el triple que hace cinco años: las ciudades más caras de España

¿Cuáles son las ciudades costeras con las viviendas más caras?

Los municipios con el precio medio más alto por metro cuadrado son:

Santa Eulària des Riu (Islas Baleares): 8.491 euros/m².

Sant Antoni de Portmany: 8.284 euros/m².

Eivissa: 7.441 euros/m².

Calvià: 7.340 euros/m².

Donostia-San Sebastián: 7.158 euros/m².

Sitges: 6.528 euros/m².

Marbella: 5.767 euros/m².

Barcelona: 5.368 euros/m².

Palma de Mallorca: 5.275 euros/m².

Estepona: 5.199 euros/m².

Fuengirola: 5.098 euros/m².

Tarifa: 5.094 euros/m².

Adeje: 4.944 euros/m².

Calpe: 4.877 euros/m².

Getxo: 4.869 euros/m².

En Santa Eulària des Riu, el municipio más caro del listado, el precio aumentó un 91% desde junio de 2021. Una vivienda de 80 metros cuadrados alcanza un valor medio de 679.302 euros, frente a los 353.298 euros que costaba hace cinco años.

¿Dónde se registraron las mayores subidas y cuáles son las zonas más económicas?

El mayor incremento detectado por Fotocasa corresponde a El Verger (Alicante), donde el precio de la vivienda se disparó un 305% en cinco años.

¿Dónde se registraron las mayores subidas y cuáles son las zonas más económicas? Fuente: Freepik. Freepik

El metro cuadrado pasó de 1016 euros en junio de 2021 a 4118 euros en junio de este año, uno de los mayores aumentos registrados en toda la costa española.

Según María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, la costa dejó de ser únicamente un destino vacacional para convertirse en uno de los mercados inmobiliarios con mayor presión de precios del país, impulsado por la escasez de oferta y el creciente interés de compradores nacionales e internacionales.

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