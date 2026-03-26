Desde comienzos de 2025, Belgrado se posiciona como un caso único dentro del mapa europeo del transporte público. La capital serbia decidió implementar una medida sin precedentes que impacta directamente en la movilidad urbana de millones de personas. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad Urbana de la UE, esta iniciativa convierte a la ciudad en la mayor de Europa en ofrecer transporte público gratuito, una política que busca transformar la forma en que los ciudadanos se desplazan a diario. El alcalde Aleksandar Šapić anunció que, desde el 1 de enero de 2025, el transporte público en Belgrado pasó a ser completamente gratuito, eliminando la necesidad de pagar billetes, abonos mensuales, suscripciones anuales o cualquier tipo de tarifa. La medida abarca autobuses, tranvías y trolebuses, y posiciona a la ciudad como “la única ciudad de Europa con una población superior a 500.000 habitantes que ofrece transporte público totalmente gratuito”, según el propio funcionario. Además de eliminar el costo del transporte, el plan contempla una renovación integral de la flota. El objetivo es que ningún vehículo tenga más de dos años de antigüedad, con excepción de aquellos adquiridos en 2022. “No habrá autobuses con más de dos años de antigüedad en las calles de Belgrado”, aseguró Šapić. A su vez, adelantó que para 2027 se espera completar la modernización total con nuevos autobuses, tranvías y trolebuses, además de obligar a los operadores privados a invertir en unidades nuevas para garantizar un estándar uniforme. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad urbana. Entre los principales objetivos se destacan la reducción de la congestión del tráfico, la disminución de emisiones contaminantes y la promoción de un sistema más sostenible. El alcalde también advirtió que en la última década el número de automóviles aumentó en 250.000, lo que intensifica la presión sobre la infraestructura vial. En este contexto, el futuro sistema de metro, previsto para 2030, será clave para transformar aún más el transporte en la ciudad. “Para finales de 2027, nuestro objetivo es contar con vehículos completamente nuevos. Ninguna ciudad en la historia ha logrado tal hazaña en tan poco tiempo”, concluyó Šapić.