Desde el 9 de marzo de 2026, Renfe restableció el servicio directo de AVE entre Barcelona y Sevilla. Este tren de alta velocidad vuelve a conectar de forma directa las dos ciudades clave del país, recorriendo de punta a punta el territorio nacional y recuperando una de las rutas más importantes de larga distancia. Así lo confirmó la misma empresa pública de transporte ferroviario española a través de su cuenta oficial de X: “¡Buenas noticias! Renfe vuelve a conectar Barcelona-Sevilla, en ambos sentidos, con su servicio directo de alta velocidad“. Vale destacar que este servicio permanecía interrumpido desde el trágico accidente de Adamuz ocurrido el 18 de enero de 2026, en el que lamentablemente fallecieron 46 personas y resultaron heridas más de 120. Aquel suceso obligó a suspender el enlace directo entre Cataluña y Andalucía, afectando a miles de pasajeros que utilizaban esta conexión esencial para desplazarse entre Barcelona Sants y Sevilla Santa Justa. Con el regreso del tren Renfe Barcelona-Sevilla, se recupera la conectividad directa que facilita los desplazamientos de negocios, turismo y visitas familiares entre dos de las ciudades más relevantes de España. Barcelona, motor económico del Mediterráneo, y Sevilla, referente cultural y turístico del sur, vuelven a estar unidas por un servicio de alta velocidad que cruza de punta a punta el país sin necesidad de cambios de tren. Justamente, la compañía ha reactivado el trayecto en las dos direcciones, permitiendo nuevamente viajar sin transbordos entre la capital catalana y la capital andaluza. Este restablecimiento supone un alivio importante para los usuarios que dependían de esta ruta rápida y cómoda. El AVE Barcelona-Sevilla es una de las rutas de alta velocidad más destacadas en España, conectando dos de las ciudades más importantes en aproximadamente 5 horas y 37 minutos a 5 horas y 52 minutos. De esta manera, recorre 830 kilómetros aproximadamente y lo hace una alternativa ideal al avión. Tiene hasta cuatro salidas diarias, incluyendo opciones de confort, y cuenta también con trenes de alta gama como el AVE S-106. Además, los precios de los billetes van desde los 16,40 euros, mientras que el precio promedio es de 107,76 euros. Este corredor se integra en la red de alta velocidad española, una de las más extensas y modernas del mundo, y refuerza el tren como el eje fundamental que conecta las principales ciudades del país.