El precio de la luz hoy, 30 de junio: estas son las horas más baratas y más caras para ahorrar en la factura.

El coste de la electricidad vuelve a registrar importantes diferencias a lo largo del día. Este 30 de junio de 2026, la franja más económica para consumir electricidad se concentra durante la mañana, mientras que el precio alcanza su máximo por la noche.

Conocer estos horarios puede ayudar a reducir el importe de la factura, especialmente a quienes tienen contratada la tarifa regulada (PVPC) o un precio indexado.

¿Cuáles son las horas más baratas y más caras de la luz hoy?

Según la tabla de tarifas correspondiente a este martes 30 de junio, la hora más barata para utilizar electrodomésticos será de 09:00 a 10:00, cuando el precio se sitúa en 0,081 €/kWh.

En el extremo opuesto, el tramo más caro llegará de 21:00 a 22:00, con un coste de 0,2823 €/kWh. El precio medio diario queda fijado en 0,150458 €/kWh.

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La diferencia entre ambos tramos supera los 20 céntimos por kilovatio hora, una variación que puede tener un impacto significativo en el gasto diario de electricidad. Concentrar el consumo de lavadoras, lavavajillas o cargadores de vehículos eléctricos en las horas de menor coste continúa siendo una de las formas más sencillas de ahorrar.

¿A quién afecta el precio horario de la electricidad?

Las variaciones horarias tienen un efecto directo sobre los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) o a contratos con precios indexados, ya que el coste de la energía cambia en función de cada tramo horario.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

En cambio, quienes disponen de una tarifa del mercado libre pueden no notar estas fluctuaciones de la misma forma, ya que muchas comercializadoras ofrecen un precio fijo durante todo el día. Aun así, las referencias oficiales permiten seguir la evolución del mercado eléctrico y comparar la diferencia entre los distintos periodos de consumo.

El portal oficial datos.gob.es indica que estas tarifas pueden consultarse por horas, además de por evolución diaria, semanal, mensual y anual. Asimismo, señala que los precios del día siguiente se publican cada jornada a partir de las 21:00 horas, lo que permite planificar con antelación el consumo eléctrico.