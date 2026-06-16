Lanzan un tren que recorrerá todo el continente a través de 1300 kilómetros y sin transbordos

A partir del 25 de junio de 2026, viajar por media Europa sin necesidad de hacer transbordos se convertirá en una realidad gracias a Leo Express. Este operador privado internacional de trenes y autobuses ha anunciado una nueva conexión ferroviaria de más de 1300 kilómetros, una de las rutas directas más largas del continente.

Esta innovadora ruta une Europa Central con Europa del Este en un único servicio diario, permitiendo a los viajeros recorrer múltiples países sin bajar del tren. Con billetes a partir de solo 10 euros, se posiciona como una opción accesible, cómoda y sostenible para explorar el Viejo Continente.

Lanzan un tren que recorrerá todo el continente a través de 1300 kilómetros y sin transbordos Leo Express

Una conexión única que recorre 1300 kilómetros por todo el continente

La nueva línea de Leo Express comienza en la ciudad polaca de Przemyśl, ubicada cerca de la frontera con Ucrania, y finaliza en Fráncfort del Meno y su aeropuerto internacional en Alemania. Entre ambas ciudades, el tren pasa por importantes destinos como Cracovia (Kraków), Ostrava, Praga, Dresde, Leipzig y Erfurt.

Este recorrido de más de 1300 kilómetros atraviesa Polonia, República Checa y Alemania, conectando núcleos urbanos clave y facilitando el acceso a Ucrania desde Europa Occidental.

Con un servicio diario en cada sentido, los viajeros podrán disfrutar de un viaje continuo que derriba barreras históricas y une regiones que durante décadas estuvieron separadas.

Peter Köhler, director ejecutivo de Leo Express, destacó la importancia del proyecto: “Con esta nueva ruta, también estamos derribando el Telón de Acero entre Europa Occidental y Europa del Este, conectando importantes nodos europeos y facilitando el acceso a Ucrania”.

Horarios estratégicos para una conexión perfecta

Los horarios han sido diseñados pensando en la comodidad y las conexiones . Desde Przemyśl, el tren sale a las 13:31 horas y llega al aeropuerto de Fráncfort a las 7:53 horas del día siguiente, aproximadamente tras 18 horas de viaje.

Lanzan un tren que recorrerá todo el continente a través de 1300 kilómetros y sin transbordos Leo Express

En sentido inverso, la salida desde el aeropuerto de Fráncfort es a las 8:27 horas, con llegada a Przemyśl a las 2:23 de la madrugada.

Esta planificación permite enlaces fáciles con vuelos europeos e intercontinentales en Fráncfort, además de conexiones diarias eficientes hacia Praga, Cracovia y otras ciudades intermedias. Es una excelente alternativa para quienes combinan tren y avión o buscan evitar múltiples cambios de transporte.

¿Cómo es viajar dentro de este tren?

Viajar más de 1300 km sin transbordos requiere confort, y Leo Express lo garantiza. Los pasajeros dispondrán de WiFi, enchufes para cargar dispositivos electrónicos, aire acondicionado, bebidas y snacks a bordo.

Aunque se trata de un servicio nocturno en gran parte del recorrido, el enfoque está en hacer que las casi 18 horas de viaje resulten agradables y productivas.