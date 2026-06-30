A lo largo de su trayectoria laboral, la mayoría de los trabajadores reflexionan sobre el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación se establece en 66 años y 8 meses; no obstante, aquellos que han contribuido durante al menos 38 años y tres meses tienen la opción de solicitar una jubilación anticipada.

Este último camino fue el que eligió Justo Márquez, un individuo de 63 años que acumula más de 35 años de cotización en dos regímenes de la Seguridad Social: el Régimen General y el de autónomos.

Dicha circunstancia le permitió retirarse de manera anticipada, respaldado por la decisión favorable del Tribunal Médico, que aprobó su solicitud. Según sus propias declaraciones, ahora podrá disfrutar de “una buena y maravillosa pensión”.

El pasado 22 de abril, día en que cumplió 63 años, Márquez compartió en su cuenta de TikTok (@justsanchez1) el momento en que experimentó su jubilación anticipada. “Llevo prácticamente pocos días de jubilado, pero aun así en mi cuenta bancaria hoy se ha encontrado mi sueldo de pensionista“, expresó con evidente emoción.

La emoción de Márquez fue evidente en su mensaje y no dudó en compartir con sus seguidores el significado de este acontecimiento para él. “Hoy es un día de gran alegría y entusiasmo para aquellas personas que son pensionistas“, comentó, consciente de la relevancia de su logro.

Un hombre se jubila a los 63 y se emociona al ver su primera pensión: “Una buena y maravillosa paga” (foto: archivo).

La alegría de un hombre al jubilarse después de 35 años de trabajo

Al haber cotizado a la Seguridad Social en dos regímenes diferentes, tanto como trabajador por cuenta ajena como autónomo, Justo Márquez logró cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación anticipada. “He estado más de 35 años cotizando a la Seguridad Social en ambos regímenes simultáneamente”, destacó, haciendo hincapié en su dedicación a lo largo de los años.

En diciembre pasado, tras someterse a las evaluaciones pertinentes, el Tribunal Médico le autorizó acceder a la jubilación anticipada por razones de salud. Este proceso, prolongado, finalmente le otorgó la recompensa esperada. Sin embargo, el primer pago recibido fue inferior a sus expectativas, ya que se limitó a la compensación correspondiente por los días del 22 al 30 de abril.

No obstante, a partir de mayo recibirá el importe completo correspondiente a un mes completo. Para calcular la pensión, se considera el número de años cotizados y las bases de cotización durante los últimos veinticinco años de labor, un sistema que garantiza que el pago se ajuste a la trayectoria laboral de cada individuo.

Adicionalmente, el jubilado aprovechó la oportunidad para anunciar algo relevante acerca de sus planes a futuro: “No expandiré más tierras como yo había planeado para continuar cultivando, puesto que me dedicaré a descansar tranquilamente”. Márquez explicó que ha decidido reducir sus actividades en el campo, limitándose a gestionar una pequeña finca.

Cómo gestionar tu solicitud de pensión de jubilación

Con el propósito de calcular la pensión y prevenir sorpresas inesperadas, es esencial tener en cuenta diversos factores que influyen de manera directa en la cantidad final que se podrá recibir mensualmente.

Sumado a la base reguladora y al número de años cotizados, también impactan las cláusulas específicas de cada modalidad de jubilación.

Para llevar a cabo estos procesos de manera efectiva, es aconsejable seguir un procedimiento claro:

Verificar la vida laboral: asegurarse de que todos los años cotizados están correctamente registrados.

Revisar los regímenes de cotización: confirmar si se ha trabajado por cuenta ajena o propia.

Solicitar la jubilación con anticipación: presentar la solicitud ante la Seguridad Social o a través de la sede electrónica.

Conservar la documentación: mantener cartas de confirmación, notificaciones y certificados médicos. Cuando sea necesario formalizar la jubilación ante la Seguridad Social, esto podrá realizarse de manera presencial o por internet.

Si se opta por la asistencia en persona, se debe acudir a una oficina de la entidad con cita previa y presentar el Documento Nacional de Identidad junto con la documentación requerida.

En la modalidad en línea, se puede acceder al portal oficial mediante un certificado digital o Cl@ve permanente.