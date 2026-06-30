Se aproxima una intensa ola de calor con temperaturas extremas: anuncian calima, fuertes tormentas y vientos desvocados

España volverá a enfrentarse a un episodio de calor muy intenso durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso progresivo de las temperaturas que dejará máximas superiores a los 40 grados en varias zonas del interior peninsular y mantendrá un ambiente muy cálido tanto de día como durante la noche.

Según la previsión, las altas presiones seguirán dominando la situación meteorológica y favorecerán un tiempo estable en buena parte del país. Los registros más elevados se concentrarán en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde el calor será especialmente intenso.

La propia Aemet anticipa que, desde el viernes, podría comenzar “otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país”, con valores que oscilarán entre los 38 y los 40 grados e incluso alcanzarán los 42 grados en zonas del sur y del oeste.

Se aproxima una intensa ola de calor con temperaturas extremas: anuncian calima, fuertes tormentas y vientos desvocados EFE

Predicción por comunidad autónoma

La previsión para este martes muestra diferencias entre el norte y el sur del país, aunque el calor será el protagonista en la mayor parte del territorio.

Galicia: nubosidad abundante en el norte, probables precipitaciones débiles en A Mariña y descenso ligero de las máximas en el noroeste.

Asturias: cielos nubosos, lloviznas dispersas, nieblas frecuentes y temperaturas sin cambios.

Cantabria: ambiente nuboso con lluvias débiles y temperaturas estables.

País Vasco: abundante nubosidad, nieblas y lluvias débiles en la mitad norte.

Castilla y León: predominio de cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

Navarra: lluvias débiles en la vertiente cantábrica y rachas fuertes de cierzo.

La Rioja: pocas nubes y temperaturas con escasas variaciones.

Aragón: ambiente muy caluroso, especialmente en la ribera del Ebro y el sur de Huesca.

Cataluña: tiempo estable y temperaturas significativamente elevadas.

Extremadura: cielos despejados y ascenso de temperaturas.

Comunidad de Madrid: máximas de hasta 36 grados en el centro y sur de la región.

Castilla-La Mancha: temperaturas altas y posibilidad de alguna precipitación débil en la Serranía de Cuenca.

Comunidad Valenciana: posibilidad de tormentas aisladas en el norte de Alicante.

Región de Murcia: calor en aumento en el interior.

Baleares: posibilidad de algún chubasco aislado en Mallorca.

Andalucía: calor intenso y posibles tormentas en las sierras orientales.

Canarias: presencia de calima y temperaturas que podrían alcanzar puntualmente los 40 grados en Gran Canaria.

Las temperaturas más elevadas volverán a concentrarse en el suroeste peninsular y en el interior de Andalucía y Extremadura, mientras que el Cantábrico mantendrá un ambiente mucho más suave.

¿Cómo evolucionará el tiempo durante la semana?

Este martes comenzará un ascenso generalizado de las temperaturas máximas. Se alcanzarán entre 38 y 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, mientras que las noches tropicales seguirán presentes en Andalucía, Extremadura y el litoral mediterráneo.

El miércoles llegará un alivio relativo al norte peninsular. En el Cantábrico las máximas se situarán entre los 23 y los 25 grados, mientras que en el centro y el sur continuarán subiendo. Badajoz encabezará los registros previstos con hasta 42 grados, seguida por Cáceres con 40.

Para el jueves, la Aemet reconoce que “aumenta la incertidumbre”, aunque inicialmente no espera cambios importantes. Sí contempla una subida de temperaturas en el tercio norte y un ligero descenso en la zona centro y en algunas áreas del Mediterráneo.

A partir del viernes volverá el ascenso térmico generalizado. La previsión sitúa nuevamente a Badajoz como la capital más cálida con 42 grados, seguida de Córdoba y Sevilla con 40, mientras numerosas capitales del interior permanecerán por encima de los 36 y 38 grados.

Alertas activas y previsión de lluvias

Se aproxima una intensa ola de calor con temperaturas extremas: anuncian calima, fuertes tormentas y vientos desvocados (foto: archivo).

La Aemet mantiene avisos por altas temperaturas en ocho comunidades autónomas. Andalucía, Extremadura y Canarias presentan aviso naranja por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en distintos puntos de su territorio.

En Andalucía, Córdoba concentra el aviso naranja por máximas de hasta 40 grados, mientras Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla permanecen en aviso amarillo. En Extremadura, la provincia de Badajoz también se encuentra en nivel naranja y Cáceres en amarillo.

Gran Canaria mantiene aviso naranja en el este, sur y oeste de la isla por temperaturas de hasta 37 grados, aunque la Aemet señala que localmente podrían alcanzarse los 40 grados. Lanzarote, La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife continúan en aviso amarillo.

También permanecen en aviso amarillo Aragón, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila y las provincias de Ciudad Real y Toledo.

Respecto a las precipitaciones, el tiempo seguirá siendo estable en la mayor parte de España. No obstante, se esperan lluvias débiles en el Cantábrico y Galicia, mientras que durante la tarde podrían aparecer chubascos o tormentas dispersas en las Béticas, la Ibérica sur, los Pirineos, el interior de Mallorca y, de forma puntual, en el norte de Alicante, la Serranía de Cuenca y algunas sierras andaluzas.

La previsión mantiene además la presencia de calima en Canarias y rachas fuertes de viento en distintos puntos del valle del Ebro, el Estrecho y el Ampurdán.

Con este escenario, España encara varios días marcados por temperaturas excepcionalmente altas en amplias zonas del país, con especial atención al suroeste peninsular y a los grandes valles del interior, donde los termómetros volverán a situarse por encima de los 40 grados.