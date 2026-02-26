Cuando bajan las temperaturas, mantener los pies abrigados se vuelve clave para el confort diario y para actividades al aire libre. En ese contexto, Decathlon ha sumado a su catálogo en España, un accesorio térmico que no es ropa, pero cumple una función fundamental contra el frío. Se trata de un complemento pensado para quienes buscan aislamiento térmico sin cambiar de calzado. Gracias a su diseño específico, ayuda a conservar el calor, mejora la comodidad y se adapta a distintas tallas, convirtiéndose en una opción práctica para el uso cotidiano en condiciones de tiempo invernal. Las Plantillas de Montaña y Trekking Aptonia Hike 120 Warm Cálida están fabricadas con una estructura de fieltro que actúa como barrera térmica frente al frío. Además, cuentan con un revestimiento que aporta comodidad y mejora la sensación de abrigo durante su uso, tanto en caminatas ocasionales como en actividades de iniciación al trekking. De ese modo, para conseguir un ajuste perfecto, es necesario retirar la plantilla original del calzado, marcar y recortar la nueva para que se adapte al calzado. Las plantillas térmicas se consiguen por 5,99 euros en España. Se trata de una alternativa accesible para sumar calor y comodidad al calzado durante el invierno. Asimismo, están disponibles con entrega a domicilio, con recepción en tan solo 1 día laborable, o con la opción de recogida en tienda Decathlon cercana, también en un plazo de 1 día laborable.