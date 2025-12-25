Mejor que los de diseñador: estos 5 perfumes frescos y duraderos pueden conseguirse en el supermercado. (Fuente: Shutterstock).

Encontrar un perfume que reúna elegancia, durabilidad y un precio accesible suele ser todo un desafío para los amantes de la perfumería.

Sin embargo, el supermercado Mercadona en España ha logrado captar la atención de sus clientes al ofrecer fragancias que destacan por su frescura y sofisticación, ideales para el uso diario.

Lo más llamativo es que muchas de estas fragancias son versiones inspiradas en perfumes reconocidos, pero a una fracción de su precio original. Esto permite disfrutar de aromas sofisticados y duraderos sin comprometer el presupuesto.

Por ese motivo, estas cinco nuevas propuestas se han convertido en opciones populares para quienes buscan aromas de calidad sin necesidad de realizar una gran inversión.

El Mercadona ha lanzado 5 propuestas de fragancias duraderas y accesibles. (Fuente: archivo).

Perfumes del Mercadona: ¿cuáles son los más destacados?

Cada fragancia ofrece una composición equilibrada que combina notas florales, frutales y amaderadas, adaptándose a diferentes estilos y ocasiones. Estas se detallan a continuación:

Ella

Una fragancia fresca y versátil que combina notas de salida de pera y fresia, un corazón floral de rosa negra y jazmín, y un fondo cálido de acordes amaderados y vainilla. Ideal para el uso diario y adaptándose a diversas ocasiones.

Verissime Bright for Her

Ofrece notas cítricas de mandarina italiana, salvia y brisa marina, con un corazón de té blanco, jazmín y agua de rosas, rematado por un toque ambarado que aporta sofisticación.

El Mercadona ha lanzado 5 propuestas de fragancias duraderas y accesibles. (Fuente: archivo).

Como Tú Gold

Presenta notas afrutadas y cítricas combinadas con frutas exóticas, ofreciendo una apertura vibrante y un carácter distinguido que se mantiene durante horas.

Complicity Woman

Mezcla notas frutales de mandarina, pomelo y pimienta con un corazón floral de siringa, jazmín, rosa, ylang-ylang, lirio de los valles, iris y clavo de Ginebra, logrando un aroma elegante y duradero.

Rose Nude

Bouquet floral con matices cítricos en la apertura, un corazón de flores suaves y un fondo cálido, que proporciona una fragancia versátil y equilibrada para cualquier momento del día.

Perfumes del Mercadona: precios y fragancias que imitan

La relación precio-calidad es uno de los principales atractivos que ha consolidado su popularidad entre los clientes que eligen estas fragancias. De este modo, los precios y las fragancias que imitan son los siguientes: