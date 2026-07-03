¿Puedo cambiar las pesetas que quedaron en mi casa en 2025?

La peseta fue la moneda oficial de España hasta la adopción del euro en 2002. Tras la transición, se estableció un período durante el cual los ciudadanos podían canjear sus pesetas por euros en el Banco de España. Este plazo concluyó el 30 de junio de 2021, dejando a muchos con la duda sobre qué hacer con las pesetas que aún conservan en 2026.

Alternativas en 2026 tras el fin del plazo oficial

Aunque el Banco de España ya no realiza el cambio directo de pesetas a euros desde la fecha mencionada, las pesetas no han perdido completamente su valor.

Una opción es acudir a numismáticos o casas de subastas especializadas, donde ciertas monedas y billetes pueden tener un valor superior al nominal, dependiendo de su rareza, estado de conservación y demanda entre coleccionistas.

Por ejemplo, monedas como el Centén Segoviano, una pieza del siglo XVII de la que solo existen ocho ejemplares, pueden alcanzar valores cercanos a los dos millones de euros en el mercado numismático.

Para determinar el valor de las pesetas en el mercado de coleccionismo, es recomendable consultar con expertos en numismática o revisar catálogos especializados que indiquen las cotizaciones actuales de las diferentes emisiones de pesetas.

¿Puedo cambiar las pesetas que quedaron en mi casa en 2025? (Imagen: archizo) Thurtell

Consideraciones al vender pesetas a coleccionistas

Si decides vender tus pesetas en el mercado de coleccionismo, ten en cuenta los siguientes aspectos:

Estado de conservación : las monedas y billetes en mejor estado suelen tener un valor superior.

Rareza : algunas ediciones limitadas o con errores de acuñación son especialmente valoradas.

Demanda: la popularidad de ciertas piezas puede variar con el tiempo, afectando su cotización.

Es aconsejable obtener una tasación profesional para conocer el valor real de tus pesetas antes de proceder a su venta.

Preservación del patrimonio histórico

Más allá de su valor económico, las pesetas representan una parte importante de la historia y cultura españolas. Conservar algunas de estas piezas puede tener un valor sentimental y educativo, sirviendo como recordatorio de la evolución económica del país.