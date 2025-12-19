Malas noticias para los propietarios: deberán pagar los arreglos de la vivienda en alquiler en estos casos. Fuente: Shutterstock.

Uno de los conflictos más habituales entre propietarios e inquilinos se dirime entorno a quién asume la responsabilidad de llevar a cabo las reparaciones, reformas o arreglos necesarios en la vivienda en alquiler.

En este sentido, la ley de Viviendas de España es muy clara respecto a los inconvenientes que puedan surgir en la propiedad, dado que estos pueden implicar gastos significativos.

Pésimas noticias para los propietarios: desde ahora deberán pagar los arreglos de la vivienda en alquiler (Imagen: archivo)

¿Quién es responsable de los arreglos en una vivienda alquilada?

De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los arreglos o mejoras necesarias en una vivienda o piso arrendado son responsabilidad del propietario.

La normativa establece que el arrendador tiene la obligación de llevar a cabo estas reparaciones sin incrementar el precio del alquiler. “Todas las reparaciones que resulten imprescindibles para mantener la vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad, conforme al uso acordado”, dice la ley.

Pésimas noticias para los propietarios: desde ahora deberán pagar los arreglos de la vivienda en alquiler. Imagen: archivo.

No obstante, la Ley de vivienda especifica que se contemplan excepciones “en los casos en que el deterioro que requiera reparación sea atribuible al arrendatario, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil”.

Obligaciones que debe cumplir un inquilino

Por su parte, los inquilinos tienen la obligación de notificar de inmediato al arrendador sobre la necesidad de realizar reparaciones. Para eso, deberán facilitar la verificación directa del estado de lavivienda, ya sea por sí mismo o a través de los técnicos que designe, conforme a lo estipulado por la ley.

Asimismo, la norma establece que las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario del inmueble arrendado “serán responsabilidad del arrendatario”.