Se despiden las batidoras tradicionales: este electrodoméstico de Lidl prepara bebidas y hielo picado fácil y rápido.

Lidl ha lanzado en España un pequeño electrodoméstico que combina potencia, practicidad y precio accesible. Se trata de una batidora de vaso Silvercrest de 600 W, ideal para preparar batidos, smoothies, cremas o incluso picar hielo en cuestión de segundos.

Su diseño funcional y robusto la convierte en una opción perfecta para quienes buscan renovar su cocina con un equipo versátil y eficiente.

Con una capacidad de 1,75 litros y cuchillas de acero inoxidable, este modelo promete resultados homogéneos y un rendimiento superior al de las batidoras tradicionales. Además, todas sus piezas desmontables son aptas para el lavavajillas, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

La nueva batidora de vaso prepara bebidas y hielo picado fácil y rápido. (Fuente: Lidl).

¿Cómo funciona la batidora de vaso de Lidl?

La batidora de vaso Silvercrest de 600 W está diseñada para ofrecer una preparación rápida y sencilla de todo tipo de bebidas y recetas. Gracias a su potente motor y a sus cuchillas de acero inoxidable, puede triturar frutas, verduras o hielo sin esfuerzo.

Además, cuenta con cinco niveles de velocidad y una función de pulso que permite adaptar la potencia según la textura deseada.

Características destacadas del producto

Potencia: 600 W

Capacidad útil: 1,75 litros

Material del vaso: cristal resistente

5 velocidades seleccionables + función de pulso

Cuchillas de acero inoxidable de alta durabilidad

Tapa con abertura de llenado y tapón dosificador

Piezas desmontables aptas para lavavajillas

Sin BPA en las partes que entran en contacto con los alimentos

Longitud del cable: aprox. 102 cm

¿Cómo comprar la batidora de vaso de Lidl?

La batidora de vaso Silvercrest está disponible por solo 17,99 euros, una oportunidad ideal para quienes buscan un electrodoméstico funcional sin gastar de más. No obstante, este producto se vende exclusivamente online y no está disponible en las tiendas físicas de Lidl.

Para adquirirla, los usuarios pueden acceder al sitio web oficial de Lidl España, seleccionar el artículo y completar la compra con envío directo al domicilio. Una opción práctica y económica para disfrutar de smoothies, batidos o hielo picado en casa.