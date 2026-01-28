La borrasca Kristin de alto impacto atraviesa este miércoles España con un episodio meteorológico marcado por viento huracanado, nevadas en cotas bajas, lluvias intensas y un temporal marítimo muy adverso.

El fenómeno, nombrado por el Servicio Meteorológico de Portugal, se ha formado en las últimas horas frente a la península y ya provoca incidencias generalizadas en carreteras, transporte y servicios de emergencia, según datos oficiales.

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, explicó que la borrasca Kristin atravesará “rápidamente” la península de oeste a este, con un temporal de alto impacto que también afectará a Baleares. Aunque el jueves ya se habrá alejado, España seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas en los próximos días, con nuevas precipitaciones, viento intenso y cambios bruscos de temperatura.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Borrasca Kristin: viento huracanado, nieve y lluvias intensas

La borrasca Kristin pasará por la península de oeste a este dando lugar a rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, “incluso huracanadas”. Según ha advertido Rubén del Campo, “en algunos puntos pueden caer objetos de zonas elevadas, así como ramas o árboles”, un riesgo que ha obligado a activar alertas en varias comunidades autónomas.

La presencia de aire frío asociada a la borrasca Kristin dejará nieve en cotas bajas del norte y del centro de la península a partir de unos 600-800 metros, aunque la cota irá subiendo a lo largo de la tarde. La combinación de viento y nieve podrá generar ventiscas que reduzcan la visibilidad y compliquen seriamente la circulación.

En el sur de Andalucía, las lluvias serán localmente fuertes y persistentes, mientras que en Galicia y el Cantábrico se esperan chubascos intensos, en algunos casos acompañados de tormenta y granizo. Aemet ha pedido especial precaución por el estado de la mar durante el paso de la borrasca Kristin.

Alerta roja y carreteras afectadas por la borrasca Kristin

Protección Civil y los Centros de Coordinación de Emergencias han enviado mensajes de alerta a los teléfonos móviles en Villuercas, Montánchez y la Meseta cacereña por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

En el municipio cacereño de Brozas, las rachas han alcanzado los 150 kilómetros por hora, mientras que en Cañaveral y Jaraicejo se han superado los 110 km/h. El viento ha provocado el vuelco de dos camiones en la autovía A-66, a la altura de Cañaveral, según ha informado la Guardia Civil.

Más de 2.100 kilómetros de carreteras están afectados por algún nivel de alerta en toda España. Nueve vías de la provincia de Cáceres y una de Badajoz permanecen cortadas o con restricciones por nieve o anegamientos, y en varios tramos es obligatorio el uso de cadenas. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras.

Temporal marítimo y efectos en ciudades y transporte

La borrasca Kristin está generando un temporal marítimo muy significativo. “Atención al temporal marítimo, que será este miércoles muy importante”, ha advertido Rubén del Campo. Se esperan olas de más de 8 metros en Galicia y superiores a los 6 metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta el Estrecho de Gibraltar.

Madrid ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales por la nevada registrada en la capital. Numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones y desvíos, mientras que el uso de cadenas es obligatorio en todos los puertos de montaña de la región.

La borrasca Kristin también ha provocado cortes de suministro eléctrico y telefónico, caídas de árboles y daños en inmuebles en distintas comunidades. En Ceuta, el temporal ha paralizado casi por completo la ciudad, con los buques de pasajeros amarrados a puerto ante la imposibilidad de cruzar el Estrecho.

La borrasca Ingrid continúa en el país dejando nevadas en cotas muy bajas, tormentas en muchos puntos de la península y grandes olas en las costas del norte. Fuente: EFE Brais Lorenzo

¿Cuándo se aleja la borrasca Kristin?

Según Aemet, el jueves la borrasca Kristin ya se habrá alejado, aunque España continuará bajo la influencia de borrascas atlánticas. Se esperan nuevas lluvias, nevadas en zonas de montaña y vientos intensos, con temperaturas que subirán notablemente el jueves antes de descender de nuevo en los días siguientes.

Bilbao podría rondar los 20 grados y Murcia superar incluso los 25, mientras que la cota de nieve subirá por encima de los 1.500 metros salvo en el noroeste. Las autoridades mantienen el llamado a la prudencia ante un escenario meteorológico todavía inestable.