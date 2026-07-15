Poner una ramita de canela debajo de la almohada: para qué sirve y en qué casos hacerlo. Fuente: IA.

La costumbre de colocar una ramita de canela debajo de la almohada se mantiene vigente en distintas culturas como un ritual asociado al descanso, la prosperidad y la renovación personal.

Más allá de su uso habitual en la cocina, esta especia también ocupa un lugar destacado en prácticas simbólicas y en filosofías como el feng shui, que le atribuyen propiedades relacionadas con la protección y la abundancia.

Aunque no existen estudios científicos que demuestren que la canela pueda modificar la energía de las personas o atraer la buena suerte, muchas personas incorporan este hábito por el efecto relajante que genera su aroma y por el significado que representa dentro de diferentes tradiciones.

¿Para qué sirve poner una ramita de canela debajo de la almohada?

Quienes practican este ritual sostienen que la canela ayuda a crear un ambiente más tranquilo antes de dormir. Su fragancia cálida puede contribuir a generar una sensación de calma, favorecer la relajación y convertir el dormitorio en un espacio más agradable para el descanso.

¿Para qué sirve poner una ramita de canela debajo de la almohada?

Desde el punto de vista simbólico, también se considera un elemento vinculado con la protección, la apertura de nuevos caminos y la atracción de oportunidades.

En muchas tradiciones, colocar una ramita bajo la almohada representa la intención de comenzar una nueva etapa con una actitud más positiva y dejar atrás las energías negativas.

¿En qué casos se recomienda hacerlo?

Las creencias populares indican que este ritual puede realizarse cuando una persona desea iniciar un nuevo proyecto, afrontar cambios importantes o simplemente renovar sus intenciones al comenzar un nuevo mes.

Por ese motivo, muchas personas reemplazan la ramita de canela el primer día de cada mes como símbolo de renovación .

Para llevar a cabo la práctica, se recomienda utilizar una ramita seca y conservarla dentro de una pequeña bolsa de tela o algodón. De esta forma se evita que manche la ropa de cama y se preserva mejor su aroma. También conviene sustituirla cuando pierde fragancia, se rompe o presenta humedad o moho.

Otras formas de utilizar la canela como amuleto

Además de colocarla debajo de la almohada, algunas personas envuelven una ramita de canela en papel aluminio y la guardan dentro de la billetera, la cartera o el automóvil. Según el feng shui, este amuleto simboliza la prosperidad económica y ayuda a atraer la abundancia, siempre desde una perspectiva espiritual y no comprobada científicamente.

Otras formas de utilizar la canela como amuleto

Otra variante consiste en realizar un sahumerio con una rama de canela para perfumar el hogar. En estos rituales suele recomendarse ventilar los ambientes mientras se quema la especia, con la intención simbólica de renovar la energía del espacio.

Asimismo, hierbas como el romero, el laurel, la ruda o la manzanilla también forman parte de prácticas similares orientadas al bienestar y la armonía del hogar.