United Airlines revoluciona los viajes en clase económica con la llegada de las camas en clase económica. De esta manera, no será necesario sacar pasajes más caros para obtener este beneficio. La aerolínea estadounidense presentó por primera vez “United Relax Row”, un innovador sistema que transforma filas completas de tres asientos en un auténtico sofá cama para vuelos de larga distancia. Esta opción permite a los pasajeros descansar cómodamente sin pagar los precios de Business Class (Polaris). Después del despegue, los tres asientos se convierten en una superficie plana continua. Cada butaca y reposapiés se ajusta de forma individual: se pueden reclinar completamente, medio reclinar o compartir el espacio según las necesidades del viajero. El paquete incluye un colchón a medida, mantas especialmente diseñadas, hasta dos almohadas adicionales y una manta grande. Además, los reposapiés se elevan hasta 90 grados para crear una cama perfecta. Estas filas Relax Row se ubican estratégicamente entre la sección United Economy y United Premium Plus, ofreciendo mayor privacidad. Cada avión contará con hasta 12 filas de este tipo. Los pasajeros también disfrutarán del monitor de respaldo de asiento más grande del mundo en clase económica, aperitivos antes de las comidas, conectividad Bluetooth para auriculares y cargadores USB-C en todos los asientos. Esta alternativa está pensada especialmente para familias con niños pequeños, viajeros individuales y parejas que buscan el valor de la clase económica con un plus de confort. La aerolínea garantiza que los menores de 12 años siempre viajen al lado de un adulto y ofrece kits exclusivos en colaboración con Sesame Street: peluches personalizados y materiales de viaje adaptados para los más chicos. Los menús y el entretenimiento también se personalizan para niños. El servicio United Relax Row comenzará a implementarse a partir de 2027 en más de 200 aviones de fuselaje ancho de la flota de United, principalmente Boeing 787 y Boeing 777 que operan rutas transatlánticas y transpacíficas. La aerolínea planea equipar la mayoría de sus aeronaves en rutas intercontinentales para 2030. Se trata de la primera aerolínea norteamericana en ofrecer esta modalidad de sofá cama en clase económica. El precio exacto del servicio aún no ha sido anunciado, pero se confirmará que será un suplemento accesible al boleto de clase económica. Los pasajeros podrán reservar la fila completa o por asiento individual, permitiendo compartir el espacio entre una, dos o tres personas.