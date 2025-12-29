Llega la primera Luna llena del 2026: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Fuente: Archivo)

El cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más destacados del comienzo del año con la aparición de la llamada Luna del Lobo. El evento no solo marcará la primera Luna llena del calendario, sino que además será una Superluna, por lo que se verá más grande y brillante de lo habitual.

Según la plataforma Starwalk.space, el espectáculo coincidirá, además, con el pico de la lluvia de meteoros Cuadrántidas, uno de los enjambres más intensos del año.

Aunque la intensa luminosidad lunar dificultará la observación de los meteoros, la conjunción de fenómenos convierte a esta Luna llena de enero en una cita imperdible para los aficionados a la astronomía.

¿Cómo es la Luna llena de enero y por qué se la llama Luna del Lobo?

Se trata de una Superluna, ya que coincide con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra, lo que hará que se vea aproximadamente un 6 % más grande y un 13 % más brillante que una Luna llena promedio.

El nombre Luna del Lobo proviene de antiguas tradiciones europeas y americanas, que asociaban las noches frías de enero con los aullidos de los lobos cerca de los poblados. Aunque durante siglos se creyó que estos aullidos respondían al hambre invernal, hoy se sabe que forman parte de su comunicación y organización social.

De ese modo, en el plano simbólico y cultural, esta Luna suele vincularse con la introspección, la comunidad y el fortalecimiento de los lazos.

Llega la Luna llena de enero: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (foto: archivo).

¿Cuándo podrá verse la primera Luna llena en España?

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, la Luna llena de enero 2026 alcanzará su punto máximo el 3 de enero, a las 11:03 horas de la mañana.

No obstante, el disco lunar se percibirá completamente iluminado durante varios días, desde el 1 de enero, y será visible a simple vista desde todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Asimismo, la Luna del Lobo también coincidirá con el máximo de las Cuadrántidas, el 3 de enero. Si bien la luz lunar opacará gran parte del espectáculo, aún será posible observar algunos meteoros poco después de la puesta del Sol, especialmente si la Luna queda oculta tras edificaciones o el relieve.

Llega la Luna llena de enero: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (foto: archivo).

¿Desde dónde se podrá observar mejor en el país?

Desde National Geographic han recomendado observar estos fenómenos desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica.

Los lugares más recomendados para contemplar la Superluna de noviembre son: