La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracteriza por la inestabilidad en Canarias debido a la borrasca Therese, con cielos muy nubosos y precipitaciones fuertes, especialmente en las islas montañosas. En la Península, se espera nubosidad y precipitaciones en el nordeste, con nieve en el Pirineo y nubosidad baja en la vertiente cantábrica. Las temperaturas máximas descenderán en la meseta norte y Baleares, mientras que ascenderán en el sur. Habrá heladas débiles en zonas altas del norte. Predominará el viento de componente norte en la Península, con rachas fuertes en algunos litorales y viento del suroeste en Canarias. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 5 y 18 grados y heladas débiles en cotas altas. Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con chubascos ocasionales en las sierras. Temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 24 grados, con vientos flojos que se intensificarán a levante moderado en el litoral. Cielo nuboso en el Valle de Arán y el Pirineo, con probabilidad de precipitaciones en la cara norte y el Ampurdán durante la madrugada. Se esperan chubascos dispersos en el litoral de Tarragona por la mañana y en el interior de Barcelona por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 18 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del norte en cotas altas. El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes bajas en el tercio sur y en la divisoria del Pirineo, mientras que el resto tendrá cielo poco nuboso. Se esperan precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo durante la madrugada y en la Ibérica más oriental por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 19 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y zonas altas del sistema Ibérico. El viento será moderado del noroeste, disminuyendo a flojo al mediodía. El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas al inicio, que se disiparán por la mañana, dejando cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 16 grados, con posibilidad de heladas débiles en las cumbres. El viento será flojo, cambiando de dirección a lo largo del día. Cielo nuboso con chubascos ocasionales, que durante la tarde dará paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas nocturnas subirán, mientras que las diurnas se mantendrán estables o descenderán. El viento será flojo del suroeste, aumentando a moderado del norte y nordeste por la mañana. Nuboso con claros ocasionales y probables chubascos dispersos, localmente fuertes, sin descartar tormentas. Temperaturas entre 11 y 21 grados, con ligeros ascensos en cumbres de las islas centrales y heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma. Viento del suroeste en la provincia oriental, con intervalos fuertes por la mañana, amainando a flojo por la tarde; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando el sur. Cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso al mediodía, con temperaturas entre 4 y 19 grados y baja probabilidad de precipitaciones, excepto en el sur de Alicante. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el noreste, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, mientras que en el resto de la región habrá poco nuboso con algunas nubes altas. Se podrían formar brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 21 grados y una mínima de -2 grados, con un ligero descenso y heladas débiles en zonas de montaña, acompañado de un viento del noreste, flojo o moderado. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad alta y formación de brumas y bancos de niebla en el sureste al final del día. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 20 grados y una mínima de -1, con ascensos en las mínimas en algunas zonas y descensos en las máximas en Guadalajara y el extremo oriental de Cuenca y Albacete. Se esperan heladas débiles en cumbres del nordeste y viento flojo con intervalos moderados del este y nordeste. Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 14 y 16 grados y vientos de levante que aumentarán a moderados por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos por la mañana, con temperaturas entre 12 y 17 grados y vientos flojos que se tornarán moderados por la tarde. El clima será nuboso al principio, con posibilidad de lloviznas en el norte y se espera que disminuya a poco nuboso durante el día, con temperaturas entre 2 y 17 grados. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, además de heladas débiles en la Ibérica.